Reabren caso de violación en la universidad de Cornell; señalan a 7 estudiantes

La universidad de Cornell se encuentra envuelta en una crisis, pues los fiscales de Nueva York reabrieron el caso de una estudiante que fue presuntamente violada por siete estudiantes miembros de una fraternidad.

En 2024, una estudiante de 20 años de edad fue presunta víctima de violación por parte de siete miembros de la fraternidad Chi Phi, quienes presuntamente la presionaron para consumir drogas y alcohol en una reunión antes de cometer la agresión sexual grupal.

Este 2026, el fiscal del distrito del condado de Tompkins, en Nueva York, Matthew Van Houten, informó que presentarán pruebas y se reexaminará la posibilidad de presentar cargos en contra de los 7 estudiantes de Cornell.

Universidad de Cornell apoya la reapertura del caso

El portavoz de Cornell informó a medios locales que la policía universitaria “compartió un extenso informe de investigación policial con la Fiscalía del Condado de Tompkins”, por lo que indicaron que las pregunras sobre el informe se deben dirigir a la Fiscalía.

Pese a que la universidad de Cornell apoya que se reabra el caso, señalaron que ya realizaron las investigaciones correspondientes en 2024, y que las acusaciones de este 2026 “difieren” con el anterior proceso civil.

El vicepresidente de Relaciones Universitarias, Kyle Kimball, declaró en un comunicado que, durante varios meses, realizaron una investigación coforme al Título IX, independiente de un proceso penal.

Luego de la investigación, se remitió el caso a una audiencia en la que se contó con un panel de profesores y personal capacitado, quienes esucharon las pruebas presentadas por la denunciante y los acusados.

Cornell University supports the decision of the Tompkins County District Attorney to provide an opportunity for the victim’s story in the 2024 Chi Phi fraternity sexual assault case to be heard by a criminal grand jury.

Our statement: https://t.co/FIW8I8JYlU — Cornell University (@Cornell) September 28, 2026

“Al concluir la audiencia, el panel impuso diversas sanciones, que incluyeron expulsiones y suspensiones de Cornell. A ninguno de los acusados ​​se le ofreció la oportunidad de escribir ensayos como única consecuencia de su participación” señala el comunicado.

Aseveraron que la fraternidad fue clausurada en 2024, y quienes eran miembros de esta continúan con el acceso prohibido a la universidad; además, apuntaron que “cualquier insinuación de que la universidad no impuso sanciones consecuentes a los implicados es falsa”.

En la demanda presentada el pasado 16 de septiembre por la ahora exalumna de Cornell señala a siete estudiantes, a la universidad, y a un bar ubicado en Ithaca; además, se busca una indemnización por daños y perjuicios.

Comunicado de la universidad de Cornell ı Foto: Captura de pantalla

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