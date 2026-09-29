Agentes de la FGR abaten a un agresor durante enfrentamiento en Tlajomulco

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) dejó un agente herido y uno de los agresores abatido en el en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
La agresión ocurrió cuando integrantes de la Policía Federal Ministerial intentaban cumplimentar una orden de aprehensión en un fraccionamiento ubicado en el circuito Sierra de Courel Norte, al cruce con avenida Sierra Denali, en la colonia Lomas del Mirador.
De acuerdo con la FGR, la persona abatida era el objetivo del mandamiento judicial por la posible comisión de delitos contra la salud. Asimismo, era buscada en Nayarit por su probable responsabilidad en el delito de violación.
Aunque otro de los agresores escapó tras el enfrentamiento, policías municipales de Tlajomulco lograron detenerlo posteriormente y le aseguraron un arma de fuego.
En tanto, el agente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que resultó lesionado se encuentra fuera de peligro.
En un video difundido en redes sociales es posible escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego; además, las imágenes grabadas a la distancia por un habitante del fraccionamiento muestran el momento del intercambio de disparos.
Posteriormente, un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad de Jalisco se sumó a la búsqueda de otros posibles agresores con sobrevuelos en la zona.
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cehr