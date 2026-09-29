Agentes de la FGR abaten a un agresor durante enfrentamiento en Tlajomulco

Enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la FGR en Tlajomulco, el 29 de septiembre de 2026.

Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) dejó un agente herido y uno de los agresores abatido en el en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

La agresión ocurrió cuando integrantes de la Policía Federal Ministerial intentaban cumplimentar una orden de aprehensión en un fraccionamiento ubicado en el circuito Sierra de Courel Norte, al cruce con avenida Sierra Denali, en la colonia Lomas del Mirador.

Enfrentamiento entre civiles armados y agentes de la FGR en Tlajomulco, el 29 de septiembre de 2026. ı Foto: Especial

De acuerdo con la FGR, la persona abatida era el objetivo del mandamiento judicial por la posible comisión de delitos contra la salud. Asimismo, era buscada en Nayarit por su probable responsabilidad en el delito de violación.

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Aunque otro de los agresores escapó tras el enfrentamiento, policías municipales de Tlajomulco lograron detenerlo posteriormente y le aseguraron un arma de fuego.

En tanto, el agente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que resultó lesionado se encuentra fuera de peligro.

En un video difundido en redes sociales es posible escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego; además, las imágenes grabadas a la distancia por un habitante del fraccionamiento muestran el momento del intercambio de disparos.

Balacera en Tlajomulco



Se reportó un enfrentamiento armado en el fraccionamiento Lomas del Mirador, en Jalisco



De manera preliminar, habría un elemento de la FGR herido



📹 @adnnoticiasmx pic.twitter.com/xJJ2LfaU2d — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 30, 2026

Posteriormente, un helicóptero Black Hawk de la Secretaría de Seguridad de Jalisco se sumó a la búsqueda de otros posibles agresores con sobrevuelos en la zona.

🚁 El Escuadrón Aerotáctico Titán se sumó al despliegue registrado en Lomas del Mirador, Tlajomulco, para brindar apoyo a elementos de la FGR que fueron agredidos con arma de fuego mientras realizaban una diligencia.



Un helicóptero Black Hawk efectuó sobrevuelos y labores de… pic.twitter.com/nRk7ZITlCd — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) September 30, 2026

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