Senado prohíbe peleas de perros y crea registro nacional de mascotas obligatorio

El Pleno del Senado de la República aprobó este martes, en lo general, con 115 votos a favor y uno en contra de Adán Augusto López Hernández, la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales, que reconoce a los animales como seres sintientes y sujetos de cuidado. En lo particular se emitieron 113 votos a favor.

La legislación reforma las leyes de Sanidad Animal, de Vida Silvestre, del Equilibrio Ecológico, de Protección Civil y del Cine y el Audiovisual. Para su discusión, el Pleno dispensó el requisito de 24 horas de publicación.

Aspecto de una sesión del Senado de la República. ı Foto: Cuartoscuro

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Maki Esther Ortiz Domínguez, expuso que “México ocupa el primer lugar en América Latina y el tercer lugar a nivel mundial” en maltrato animal.

Citó que entre 2019 y 2020 las fiscalías estatales registraron 2 mil 490 denuncias, con 101 personas vinculadas a proceso y 18 sentencias. Sobre el trámite legislativo, dijo: “Una ley que desde 1980 queríamos tener y es hasta 2026 que lo vamos a lograr, si Dios quiere”.

Prohíbe peleas de perros, mutilaciones...

La norma crea una Estrategia Nacional, un Programa Especial y un Registro Nacional de Animales de Compañía, obligatorio y gratuito, además de un padrón de personas infractoras. Prohíbe el abandono, las mutilaciones con fines estéticos, las peleas de perros y el uso de animales como premios.

Contempla multas, arresto administrativo de hasta 36 horas, clausuras, decomiso y campañas permanentes de vacunación, esterilización y adopción.

El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, sostuvo que “una ley no transforma la realidad por el sólo hecho de ser publicada, necesita instituciones, necesita autoridades responsables”.

Por Morena, José Sabino Herrera Dagdug planteó que “no toda interacción entre el ser humano y el animal constituye maltrato”, en referencia a actividades como la charrería.

La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, anunció el voto a favor de su bancada, pero señaló pendientes. Indicó que el transitorio décimo tercero establece que la ley se cubrirá con el presupuesto ya autorizado:

“Las leyes sin presupuesto son letra muerta, una obligación sin recursos no protege a un solo animal”. Cuestionó también que cada entidad legisle sobre corridas de toros, peleas de gallos, jaripeos y charrería: “en ese punto la ley general deja de ser general, lo que va a producir son 32 regímenes jurídicos distintos”.

En lo particular, las reservas de los panistas Imelda Sanmiguel Sánchez y Francisco Javier Ramírez Acuña, así como las de Viggiano Austria, no fueron admitidas y los artículos quedaron en los términos del dictamen. Se aceptó la reserva de senadores de Morena a los artículos 7 y 8, que incorporó las cabalgatas entre las actividades que las entidades podrán regular.

El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados.

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cehr