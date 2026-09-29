Senado aprueba reforma sobre doble nacionalidad en lo general y en lo particular

Sesión en el Senado de la República, en una fotografía ilustrativa.

El Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La votación electrónica registró 128 votos: 86 a favor, 42 en contra y ninguna abstención, tanto en lo general como en lo particular, con lo que se alcanzó la mayoría constitucional requerida para aprobar el dictamen.

Los votos a favor correspondieron a las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), mientras que el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra, a los que se sumó el senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde.

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📌 El Senado aprobó establecer en la Constitución que quienes aspiren a encabezar poderes ejecutivos solo cuenten con la nacionalidad mexicana. pic.twitter.com/sqg3eA2OdN — Senado de México (@senadomexicano) September 29, 2026

¿En qué consiste la reforma contra la doble nacionalidad?

La reforma plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán ser mexicanos por nacimiento y no contar con otra nacionalidad. En caso de tener una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatura.

Durante el debate, Morena y sus aliados defendieron que la medida constituye un requisito de elegibilidad limitado a los principales cargos ejecutivos y que no elimina la doble nacionalidad para el resto de los ciudadanos ni impide que las personas binacionales participen en otros cargos públicos.

El argumento de los legisladores oficialistas se centró en la necesidad de garantizar una lealtad nacional única para quienes encabecen el Poder Ejecutivo Federal o los gobiernos estatales. También sostuvieron que la reforma no representa una prohibición general contra los mexicanos con doble nacionalidad.

Sesión del Senado de la República, en sesión del 29 de septiembre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

La oposición, en cambio, cuestionó que se condicione el derecho a ser votado a la renuncia de una segunda nacionalidad y advirtió que la medida puede afectar a la comunidad mexicana que vive en el extranjero.

Senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano señalaron que los mexicanos con doble nacionalidad no dejan de ser mexicanos y que la reforma puede representar un retroceso en los derechos políticos que la comunidad migrante ha conquistado durante las últimas décadas.

Uno de los principales cuestionamientos fue que la doble nacionalidad no implica, por sí misma, una falta de lealtad hacia México. También se planteó que el proyecto no acredita de manera suficiente cuál es el problema que busca resolver ni por qué la restricción debe aplicarse a las gubernaturas, además de la Presidencia y la Jefatura de Gobierno.

La oposición reclamó que el dictamen avanzara con rapidez en el Senado y cuestionó la participación de las organizaciones de mexicanos residentes en el extranjero en el proceso de discusión.

Durante la discusión en lo particular, las reservas presentadas para modificar los tres artículos contemplados en la reforma no fueron aceptadas por el Pleno.

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cehr