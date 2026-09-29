American Society of Mexico pide reconsiderar reforma contra doble nacionalidad; la considera ‘discriminatoria’

El presidente de la American Society of Mexico, Larry Rubin, advirtió que la reforma para limitar la doble nacionalidad en cargos del Ejecutivo es “discriminatoria” y “no beneficia a nadie”, por lo que urgió a legisladores a reconsiderar su voto a favor.

Entrevistado por la prensa horas durante la discusión de la reforma este martes en el Pleno del Senado —donde fue aprobada en lo general—, Rubin lamentó que la iniciativa de reforma coloca en condición de discriminación a millones de mexicanos, al crear una distinción de ciudadanos de “primera” y “segunda” categoría .

Esta propuesta está poniendo a millones de ciudadanos mexicanos en una condición de discriminación. Estamos hablando de 15 millones de ciudadanos que tienen doble nacionalidad y que están siendo afectados por una iniciativa que, desde nuestra perspectiva, no beneficia a nadie y vulnera sus derechos Larry Rubin, el presidente de la American Society of Mexico



Destacó que, desde su perspectiva, es injusto que, a priori, se califique a ciudadanos mexicanos con otra nacionalidad como “traidores”, sin un motivo claro por el cual incurran en acciones que vayan en contra de la soberanía nacional.

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Es injusto catalogar de traidores a ciudadanos que tienen doble nacionalidad. Lo vemos hasta en el futbol: cuántos jugadores tienen otra nacionalidad y juegan a favor de México; nadie cuestiona que por tener otra nacionalidad vayan a hacer algo para perjudicar al país Larry Rubin, el presidente de la American Society of Mexico



Migrantes, mexicanos fuera del país y representantes diplomáticos, los principales afectados

En el mismo sentido, Larry Rubin advirtió que, entre los millones de mexicanos que se verán excluidos por esta reforma, se encuentran los migrantes, los que viven fuera del país y los trabajadores diplomáticos.

Lamentó que la iniciativa limitaría a hijos de personas migrantes, quienes algún día, probablemente, buscarían regresar al país y desarrollar una carrera política.

Estamos hablando de millones de mexicanos y de migrantes que viven fuera del país y que quisieran algún día que sus hijos pudieran servirle a México. Se les está poniendo un alto innecesariamente Larry Rubin, el presidente de la American Society of Mexico



En este sentido, advirtió una incongruencia por el hecho de que miles de mexicanos reciban remesas de los migrantes fuera del país y, al mismo tiempo, se limiten los derechos de estos últimos con esta reforma.

Reforma contra doble nacionalidad es un “gravísimo error”; pide reconsiderarla

Finalmente, Larry Rubin consideró que la reforma para limitar la doble nacionalidad es un “gravísimo error” y urgió a legisladores reconsiderarla.

En este sentido, les hizo un llamado a votar conforme los intereses de la ciudadanía representada antes que las posiciones partidistas.

“Desde nuestra perspectiva, esta es una reforma que está estigmatizando a una parte de la población que no debería ser estigmatizada”, concluyó.

La reforma contra la doble nacionalidad fue aprobada en lo general por el Senado este martes.

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