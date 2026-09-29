Senado aprueba reforma sobre doble nacionalidad

El Senado de la República aprobó en lo general la reforma constitucional en materia de doble nacionalidad para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

La votación electrónica registró 128 votos, 86 a favor y 42 en contra, con lo que se alcanzó la mayoría constitucional requerida para aprobar el dictamen. Los votos a favor correspondieron a las bancadas de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, y con el voto en contra de Luis Armando Melgar, mientras que PRI, PAN y Movimiento Ciudadano se pronunciaron en contra.

La reforma plantea modificar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para establecer que quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán ser mexicanos por nacimiento y no contar con otra nacionalidad. En caso de tener una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatura.

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Durante el debate, Morena y sus aliados defendieron que la medida constituye un requisito de elegibilidad limitado a los principales cargos ejecutivos y que no elimina la doble nacionalidad para el resto de los ciudadanos ni impide que las personas binacionales participen en otros cargos públicos.

🔴 Segunda parte de la sesión de la Cámara de Senadores, del 29 de septiembre de 2026. https://t.co/oV36kcoE43 — Senado de México (@senadomexicano) September 29, 2026

El argumento de los legisladores oficialistas se centró en la necesidad de garantizar una lealtad nacional única para quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal o los gobiernos estatales. También sostuvieron que la reforma no representa una prohibición general contra los mexicanos con doble nacionalidad.

La oposición, en cambio, cuestionó que se condicione el derecho a ser votado a la renuncia de una segunda nacionalidad y advirtió que la medida puede afectar a la comunidad mexicana que vive en el extranjero.

Senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano señalaron que los mexicanos con doble nacionalidad no dejan de ser mexicanos y que la reforma puede representar un retroceso en los derechos políticos que la comunidad migrante ha conquistado durante las últimas décadas.

Uno de los principales cuestionamientos fue que la doble nacionalidad no implica, por sí misma, una falta de lealtad hacia México. También se planteó que el proyecto no acredita de manera suficiente cuál es el problema que busca resolver ni por qué la restricción debe aplicarse a las gubernaturas, además de la Presidencia y la Jefatura de Gobierno.

La oposición reclamó además que el dictamen avanzara con rapidez en el Senado y cuestionó la participación de las organizaciones de mexicanos residentes en el extranjero en el proceso de discusión.

La discusión continúa en el Pleno con el análisis de las reservas y los artículos pendientes del proyecto.

🔴 Sesión vespertina de la Cámara de Senadores, del 29 de septiembre de 2026. https://t.co/D9JdVZRCkf — Senado de México (@senadomexicano) September 29, 2026

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