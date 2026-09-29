Polo se degrada a categoría 1; Protección Civil reporta saldo blanco tras paso en BCS

De acuerdo con el pronóstico más reciente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Polo se degradó y se convirtió en huracán categoría 1 en escala Saffir-Simpson.

Polo se ubica a 105 km al norte-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 km al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.

Presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora, además, se desplaza hacia el noreste a 17 kilómetros por hora.

El huracán Polo ha ocasionado lluvias torrenciales en los estados de Baja California Sur y Sonora, intensas en Sinaloa, muy fuertes en Chihuahua y fuertes en Baja California.

Minutos antes de la medianoche, tiempo del centro de México, el huracán Polo impactó Baja California Sur como categoría 2 en las inmediaciones de la localidad de Las Barrancas.

🌀 El #Huracán #Polo se encuentra en la categoría 1 de la escala Saffir-Simpson.



🌀 Se encuentra en el Golfo de California a 145 km al sur-suroeste de Guaymas, #Sonora. pic.twitter.com/xcdJE5mYw7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 29, 2026

Saldo blanco tras paso en BCS

A su paso por las costas mexicanas y tras haber tocado tierra en Baja California Sur, el saldo que reporta es blanco; sin embargo, la alerta se mantiene activa debido a que su trayectoria marca que ahora llegará a las costas de Sonora en la mañana de este mismo martes.

Vía enlace durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro, agradeció al Gobierno Federal por el amplio despliegue y organización que se brindó a la entidad para organizar la reacción ante el golpe del ciclón. Asimismo, reconoció a la población por obedecer las indicaciones,

Reportó que en los refugios se contabilizan alrededor de 700 personas que en breve podrán volver a sus hogares, ya que únicamente se enfrentaron las fuertes lluvias que, sin embargo, sí dejaron pérdidas materiales que serán evaluadas a partir de hoy.

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, precisó que el ciclón pegó como un huracán categoría 2 y actualmente su centro ya se encuentra a 105 km de Loreto, BCS.

Se espera que mantenga su desplazamiento hacia las costas de Sonora, donde podría tocar tierra como huracán categoría 1 entre las 8:00 y 9:00, cerca de Guaymas.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhortó a no minimizar la llegada del ciclón y pidió a la población mantenerse atenta

En cuanto a la tormenta tropical Rachel, la coordinadora precisó que se mantiene la vigilancia y por ahora se encuentra a 430 km de Lázaro Cárdenas.

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FGR