Entregan 19 mil firmas en el Senado para exigir la destitución de Enrique Inzunza

Entregan 19 mil firmas en el Senado para exigir la destitución del Enrique Inzunza

La expresidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y activista, Vania Pérez Morales, difundió ante el Senado de la República documentos con más de 19 mil firmas ciudadanas para solicitar la separación del cargo del legislador independiente Enrique Inzunza Cázarez.

La petición formal se sustenta en las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos contra el senador por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El oficio entregado formalmente al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, así como a las coordinaciones parlamentarias de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), exige retirar la protección del fuero constitucional al legislador.

De acuerdo con la activista, el objetivo de juntar firmas fue para que el funcionario enfrente las investigaciones correspondientes ante las instancias judiciales.

De acuerdo con las precisiones de la activista, la iniciativa ciudadana cuenta con el respaldo de más de 19 mil firmas recabadas mediante la plataforma digital Change.org. Este volumen de apoyos respalda la petición formal entregada a los representantes de las distintas bancadas en la Cámara Alta.

Pérez Morales anunció que una representación de la ciudadanía acudirá a las instalaciones de la sede del Senado este 29 de septiembre. Durante la jornada, la delegación entregará físicamente los acuses de recibo y requerirá un posicionamiento público a las agrupaciones políticas respecto al caso de Inzunza Cázarez.

El procedimiento legislativo y ciudadano se desarrolla a cinco meses de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusara a Inzunza Cázarez de presuntas operaciones en beneficio del Cártel del Pacífico. En el mismo expediente de la autoridad estadounidense figura el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR