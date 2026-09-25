Zoé Robledo ofrece disculpa a padres de bebés fallecidos en hospital del IMSS en Durango

El ofrecimiento de disculpas institucionales a los padres de familia fue realizado por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo.

Durante una reunión entre el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y los padres de los cinco recién nacidos que fallecieron en el Hospital General No. 1 del IMSS en Durango, el funcionario ofreció una disculpa pública por el hecho.

En entrevista con medios locales, Fermín Flores Ayala, abogado defensor de las víctimas, reveló la realización del encuentro y la postura expresada por la representación del Seguro Social.

El abogado valoró las palabras emitidas por Zoé Robledo al señalar que el gesto representa el reconocimiento de una falla institucional en la atención médica prestada.

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La defensa jurídica de los padres de familia enfatizó que la disculpa otorgada por el titular del IMSS no detendrá las acciones legales emprendidas, por lo que las denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el fallecimiento de los cinco bebés mantendrán su curso legal correspondiente para deslindar responsabilidades.

El caso inició el pasado 21 de septiembre, fecha en que el Seguro Social en Durango informó la muerte de cinco recién nacidos que recibían atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General No. 1.

Zoé Robledo, director general del IMSS ı Foto: Cuartoscuro

A través de una comunicación previa, la institución médica dio a conocer que las investigaciones internas permitieron detectar la presencia de una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual en el nosocomio.

No obstante, el IMSS precisó en su comunicado que, hasta este momento, no existen elementos ni evidencia científica que comprueben una relación directa entre el hallazgo de la bacteria y el deceso de los cinco neonatos.

Tras las conversaciones sostenidas entre las autoridades sanitarias y la representación legal de las familias afectadas, se acordó un nuevo encuentro institucional en un lapso de 15 días.

Dicha reunión tendrá como objetivo revisar los avances técnicos y jurídicos en las investigaciones relacionadas con las acusaciones de negligencia médica en el nosocomio de Durango.

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JVR