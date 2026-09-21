IMSS investiga muerte de 5 recién nacidos en hospital de Durango; analizan posible infección

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que investiga la muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona No. 1 ubicado en Durango capital, lo cual, de manera preliminar, atribuye a la presencia de una bacteria que no se habría eliminado con las medidas de prevención habituales.

A través de un comunicado emitido el domingo, el IMSS Durango informó que el fallecimiento de los cinco recién nacidos ocurrió en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del mencionado hospital.

Sobre el caso, expresó sus condolencias y garantizó que brindará apoyo a las familias, además de que aseguró que inició las revisiones e investigaciones pertinentes, con el objetivo de encontrar la causa del deceso.

“El Instituto realiza una revisión clínica y epidemiológica integral para determinar las circunstancias de cada caso. [...] El IMSS mantendrá la vigilancia epidemiológica y continuará la investigación, en coordinación con las autoridades sanitarias”, detalló.

Una infección por bacteria, la posible causa

En el mismo comunicado, el IMSS detalló que, de manera preliminar, las indagaciones apuntan a una infección por bacteria como la posible causa por la muerte de los cinco menores.

Detalló que, durante la vigilancia, se identificó “una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual disponibles en el hospital”.

No obstante, el Instituto detalló que “con la información disponible, su presencia no explica por sí sola los fallecimientos . La revisión continúa”.

COPRISED respalda hipótesis de bacteria, pero aún no hay línea de investigación definida

Esta hipótesis la compartió el Dr. Saúl Fernández Saracho, comisionado de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED), quien, aseguró que la dependencia ya inició verificaciones y muestreos en el hospital, si bien todavía no cuenta con elementos para determinar la causa del brote ni confirmar qué bacteria estuvo involucrada .

🔴 El IMSS investiga la muerte de 5 recién nacidos en el Hospital General No. 1 de Durango.



El comisionado de COPRISED, Dr. Saúl Fernández Saracho, señaló que un mal lavado de manos, insumos inadecuados o equipo contaminado causaron la infección. pic.twitter.com/gpY0nlxy50 — Azucena Uresti (@azucenau) September 21, 2026

Entrevistado por medios este lunes, detalló que la COPRISED ya inició visitas de verificación en el hospital del IMSS donde ocurrieron los hechos para revisar las condiciones del establecimiento. También, realizó muestreos microbiológicos en la UCIN para buscar posibles agentes infecciosos.

Asimismo, detalló que, debido a que dos de los pacientes fallecidos habían requerido procedimientos quirúrgicos, también se tomaron muestras en los quirófanos.

A propósito, señaló que los resultados de los muestreos podrían tardar entre cinco y siete días, dependiendo del crecimiento de las bacterias que se estén buscado, pero advirtió que los resultados podrían no coincidir con análisis anteriores debido a que el área de la UCIN involucrada en los hechos ya había sido limpiada de manera exhaustiva antes de los nuevos muestreos.

Asimismo, detalló que solo será posible hablar de un brote cuando se confirme la existencia de al menos dos casos de infección con la misma bacteria.

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