Delfina Gómez Álvarez mantiene 67% de aprobación ciudadana en el Estado de México

Al centro de la imagen la Gobernadora constitucional, Delfina Gómez.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, registró una aprobación ciudadana del 67% en el estudio reciente de la encuestadora FactoMétrica, manteniendo una tendencia estable en los últimos meses.

El ejercicio estadístico, presentado este lunes, muestra que la mandataria estatal pasó de una calificación de 66.8% en agosto a 67% en septiembre. Asimismo, casi el 55% de los participantes indicó que la administración estatal transita “por buen camino”.

El informe señala que los programas sociales conservan un respaldo del 66.1%. Además, el 54.5% de los encuestados forma parte de familias beneficiarias, identificando a “Mujeres con Bienestar” como el esquema más representativo de la actual administración.

En materia de seguridad, la percepción favorable subió tres décimas respecto al mes previo, al llegar al 51.5%.

Por su parte, las acciones orientadas a la transparencia y el combate a la corrupción alcanzaron un 51.4%, la cifra más alta en los últimos doce meses, superando el 48.4% del año pasado. En cuanto al desarrollo económico y la generación de empleos, la titular del Ejecutivo obtuvo una calificación de 65.1%.

La encuesta de FactoMétrica fue levantada el 14 de septiembre mediante entrevistas a mil habitantes del Estado de México mayores de 18 años mediante línea telefónica de forma aleatoria.

Con estos datos, la administración estatal constata el respaldo de la ciudadanía, mientras la gobernadora reitera el compromiso de avanzar en salud, educación, movilidad, infraestructura y medio ambiente.

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FGR