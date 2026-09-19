Sheinbaum y Delfina Gómez fortalecen apoyos e inversión en el Estado de México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezaron un encuentro masivo con más de 65 mil asistentes en Toluca.

Cerca de 5 millones de mexiquenses reciben actualmente alguno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante más de 65 mil personas que la recibieron en Toluca, donde refrendó su compromiso de continuar trabajando junto con la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez para llevar más obras, servicios y oportunidades a las familias de la entidad.

La Mandataria estatal agradeció el respaldo de la Presidenta de México, en especial a través de programas y obras dirigidos a quienes más lo necesitan, así como del Plan Integral de la Zona Oriente, que contempla 121 obras y acciones en 10 municipios, con una inversión inicial de 75 mil 786 millones de pesos.

La mandataria estatal Delfina Gómez reafirmó la colaboración con la Federación para atender servicios básicos como drenaje, iluminación y bacheo. ı Foto: Gobierno Edomex / Presidencia

“El Estado de México responde a su cariño y compromiso, con trabajo constante, con lealtad a las causas del pueblo y con la firme convicción de seguir consolidando el segundo piso de la transformación”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que cerca de 5 millones de mexiquenses reciben algún Programa para el Bienestar y detalló obras y proyectos que el Gobierno de México desarrolla en la entidad.

“Ahora, orgullosamente somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México. Muchas gracias de verdad por todo el cariño y vamos a seguir trabajando por el Estado de México”, dijo la Presidenta de México.

Acciones y programas para el Estado de México

Más de un millón 600 mil adultos mayores reciben la Pensión para el Bienestar

⁠ 224 mil 973 personas con discapacidad cuentan con pensión y 451 mil 496 mujeres reciben la Pensión Mujeres Bienestar .

560 mil estudiantes de preparatoria reciben la Beca Benito Juárez ; además, 878 mil estudiantes de primaria y 700 mil de secundaria cuentan con apoyos educativos.

⁠ 154 mil 520 productores reciben Producción para el Bienestar y 172 mil 105 , fertilizantes gratuitos.

Cerca de 5 mil 500 escuelas fueron beneficiadas con La Escuela es Nuestra .

Avanzan proyectos de movilidad como los trenes hacia Pachuca y Querétaro , así como la ampliación del Trolebús Chalco-Santa Marta hacia Ixtapaluca .

⁠Se ejecutan 237 obras de drenaje , además de acciones para el saneamiento del río Lerma-Santiago .

En educación se contemplan 10 nuevas preparatorias , 10 ampliaciones, 13 reconversiones y 52 nuevos bachilleratos, además de 12 campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y 16 Universidades para el Bienestar Benito Juárez .

En salud se proyectan 905 consultorios gratuitos , con farmacia y medicamentos, además de nuevas unidades y hospitales en distintos municipios.

Se construyen 100 mil viviendas para personas con ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Autoridades federales y estatales refrendaron su compromiso de coordinar obras de movilidad, educación y salud en la entidad mexiquense. ı Foto: Gobierno Edomex / Presidencia

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que continuará el trabajo conjunto con la Gobernadora Delfina Gómez para atender las necesidades de las comunidades mexiquenses, entre ellas el bacheo y la iluminación de colonias, además de mantener los proyectos y programas en materia de bienestar, movilidad, salud, educación, vivienda e infraestructura.

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