Delfina Gómez entra al top 5 de gobernadores mejor evaluados

El incremento en los índices de respaldo ciudadano en la entidad fue registrado en el informe mensual de la firma Demoscopia.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se colocó en el quinto lugar nacional dentro del ranking elaborado por la encuestadora Demoscopia, al registrar un 66.2 por ciento de aprobación ciudadana correspondiente al mes de agosto.

La medición reflejó un incremento en comparación con el mes de julio, cuando la mandataria estatal sumó 65.8 por ciento de respaldo y se posicionó en el séptimo sitio, lo que significó un avance de dos peldaños en el listado de mandatarios estatales.

De acuerdo con el estudio de opinión pública, la percepción ciudadana evalúa de forma positiva los primeros tres años de la administración mexiquense. Un 58.1 por ciento de las personas consultadas sostuvo que la situación general del Estado de México ha mejorado.

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Asimismo, el 62.9 por ciento de los encuestados manifestó que la gobernadora cumplió de manera total o parcial con las expectativas de gobierno planteadas desde el inicio de su gestión en la entidad.

La política social concentra el mayor nivel de aceptación entre la población. Un 67.3 por ciento percibe cambios positivos en este rubro, mientras que el 75.9 por ciento expresó satisfacción con la entrega directa de los programas sociales.

Adicionalmente, el 61.6 por ciento de los mexiquenses consideró que dichos apoyos sociales han demostrado efectividad para resolver las necesidades prioritarias de la población en los diversos municipios del estado.

Respecto a otras áreas clave de la gestión pública, el sector educativo alcanzó un 55.8 por ciento de opinión favorable, el desarrollo económico obtuvo 52.4 por ciento, la obra pública e infraestructura logró 47.9 por ciento, mientras que la seguridad se ubicó en 42.3 por ciento.

En el marco de este tercer año de administración, el Gobierno del Estado de México ha enfocado sus recursos en obra pública y en la atención a la zona oriente de la entidad, mediante proyectos coordinados con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre las obras destacadas dentro de esta estrategia conjunta se encuentra la puesta en marcha del Trolebús Chalco-Santa Martha, así como trabajos de rehabilitación en la red hidráulica, unidades de salud, vialidades principales y espacios públicos de la región.

Con este balance de aprobación ciudadana, Delfina Gómez se alista para rendir su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre en las instalaciones del Teatro Morelos, en el municipio de Toluca.

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JVR