Con buenos resultados en seguridad llega Gobernadora Delfina a los tres años: Horacio Duarte

A unos días de que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez cumpla tres años como Gobernadora del Estado de México y rinda su informe anual, Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno afirmó que los avances en seguridad han sido protagonistas en la administración.

El encargado de la política interna del Estado de México y responsable de dar seguimiento y garantizar el cumplimiento de las indicaciones que la Gobernadora Delfina Gómez establece en la Mesa de Paz, informó que del 1 de enero al 31 de agosto se registró una disminución del 27 por ciento en los delitos de alto impacto, en comparación con el mismo periodo de 2025.

En cuanto a reducción de homicidios dolosos, informó que durante el mismo periodo se reporta una disminución de 35.9 por ciento, producto de la buena coordinación interinstitucional y el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En este esfuerzo coordinado participamos el Gobierno de México, el Ejército Mexicano, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Centro Nacional de Investigación y la Secretaría de Seguridad del Estado de México”, posteó el Secretario Horacio Duarte en sus redes sociales.

En la Zona Oriente, con el Mando Unificado, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez en 15 municipios prioritarios, se registra también la reducción de homicidios dolosos en un 37 por ciento y robo de vehículos en 53 por ciento.

Los buenos resultados se reflejan en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde se reporta que en ocho ciudades de la entidad, la ciudadanía se siente más segura.

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FGR