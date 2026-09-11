Arranca proceso y desde INE alertan riesgo de elección cuestionada

Entre reclamos de inequidad, denuncias de campañas anticipadas y advertencias sobre las llamadas “boletas planchadas”, el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió este jueves el proceso electoral federal 2026-2027, en medio de un choque entre el discurso institucional y las exigencias de consejeros y partidos.

Antes de la sesión extraordinaria del Consejo General, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, afirmó ante representantes de medios que existen condiciones de “piso parejo” para la competencia. Sin embargo, durante la sesión, consejeros y representantes partidistas expusieron una realidad distinta y pidieron al árbitro ejercer sus facultades para impedir que el aparato gubernamental, los recursos públicos o las estructuras de Morena incidan en la contienda.

El Dato: EL 6 de junio se renovarán las 500 diputaciones federales y se realizarán elecciones locales en las 32 entidades federativas, incluida la renovación de 17 gubernaturas.

El consejero Arturo Castillo advirtió que estos factores configuran “el escenario perfecto para una elección cuestionada”, y objetó que los partidos hayan adelantado actividades electorales pese a las reglas que ellos mismos fijaron, además de acusar al instituto de no vigilar eficazmente los tiempos electorales.

TE RECOMENDAMOS: Rumbo al proceso electoral 2027 Alista CSP equipo para atajar narcocandidatos

“El INE parece haber claudicado a su función de vigilar y arbitrar las elecciones”, dijo, y señaló que en los últimos meses “ha renunciado a vigilar” que los partidos respeten los tiempos, a impedir la intervención de institutos políticos y gobierno en la organización y observación de los comicios, y en garantizar que sólo se contabilicen los votos válidos.

El cuestionamiento al árbitro entró en un escenario de confrontación política. Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y Alejandro Moreno, senador y presidente nacional del PRI, rindieron protesta como representantes de sus partidos ante el Consejo General y emitieron sus posicionamientos a nombre de sus institutos políticos.

16 comisiones y comités renovaron su integración

Montiel sostuvo que Morena inicia el proceso con una amplia ventaja en las preferencias electorales, atribuible, dijo, a la confianza ciudadana, y advirtió que sus adversarios recurrirán a “la guerra sucia, la calumnia y la fabricación de acusaciones”.

“Esa ventaja que se expresa en las encuestas refleja la confianza de un pueblo que no quiere regresar al régimen de corrupción y privilegios”. Planteó que en 2027 se enfrentarán dos proyectos: el de Morena y sus aliados, y el que calificó como el “viejo régimen”.

Moreno respondió que el partido en el poder y el gobierno se han adelantado a los tiempos electorales “con la complacencia” de las instituciones, y exigió al INE actuar con imparcialidad frente a los actos anticipados de campaña y el uso de recursos públicos o estructuras gubernamentales con fines electorales.

“Impedir el uso electoral de programas sociales y recursos públicos es fiscalizar. Sin excepción, contener los actos anticipados de campaña, proteger las elecciones es el momento más importante hoy desde este día”, sostuvo el priista.

El Tip: EL consejero Uuc-Kib Espadas criticó la incongruencia de los partidos que en 2024 no impugnaron el tema de las “boletas planchadas”, mismas reglas que hoy critican.

También advirtió sobre el riesgo de injerencia del narco: “Las elecciones no las pueden ganar los cárteles del crimen organizado; tienen que ganarse en las urnas y con el voto de las y los ciudadanos”.

Citó los recorridos de Andy López Beltrán en Tabasco, a los coordinadores en defensa de la transformación y al senador Armando Ayala Robles, quien, dijo, lleva 75 días de campaña en Baja California, y denunció un “doble rasero” contra la oposición ante la falta de claridad sobre el origen y monto de los recursos movilizados.

Antes, ante la salida de Claudia Arlett Espino la Secretaría Ejecutiva, Guadalupe Taddei rechazó que ello coloque al instituto en riesgo al inicio del proceso y afirmó que el INE arranca “listo, preparado, fuerte, sólido”, con mecanismos para sustituir de inmediato áreas sensibles como la Secretaría Ejecutiva. Calificó la salida de Espino como “una desfortuna”, aunque dijo que el colegiado comprende las razones de la decisión.

la consejera presidenta del INE (c.), ayer, en el arranque del proceso. ı Foto: Cuartoscuro

Otros partidos también fijaron postura. Desde Movimiento Ciudadano, Juan Ignacio Zavala sostuvo que la elección “no comenzó” este jueves, en referencia a las “pre-pre-precampañas” que diversos aspirantes iniciaron hace meses.

El PAN pidió que la ley “mida con la misma vara a todos”. Somos denunció una “captura” del INE y cuestionó la disparidad de recursos entre partidos: su representante, Marco Antonio Baños, señaló que mientras ese partido recibirá 200 millones de pesos de financiamiento público, Morena administrará siete mil 200 millones de pesos por la vía federal y local.

Fue después de ese intercambio partidista cuando volvió a cobrar fuerza el cuestionamiento desde el propio Consejo General. El consejero Martín Faz advirtió que el instituto llega al proceso en un momento institucional complejo que exige “más vigilancia sobre nosotros mismos, más rigor y menos autocomplacencia”, y cuestionó la flexibilización de controles para detectar la intervención de servidores públicos, así como el tratamiento aprobado para las “boletas planchadas”.

El sistema electoral se volvió confiable al reducir la discrecionalidad y fortalecer los procedimientos, dijo, por lo que expresó preocupación por decisiones que puedan reabrir espacios de discrecionalidad.

La tensión de la sesión contrastó con la escena que había ocurrido unas horas antes, en la ceremonia oficial de inicio del proceso, celebrada con honores a la bandera y la presencia de autoridades electorales, representantes de los poderes públicos, dirigentes partidistas, magistrados electorales, integrantes de las Fuerzas Armadas y funcionarios del Instituto.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, asistió en representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum; fue la primera vez desde 1997 que una autoridad del Gobierno de México acude a un acto de inicio del proceso electoral federal.

En ese marco, Taddei defendió la existencia de un “piso parejo”: “Todos estamos conociendo las reglas desde el primer día (...) No hay un solo acuerdo que esté hecho a la medida de una fuerza política, dos, tres o cuatro”, dijo, y reivindicó al INE como una institución al servicio de la ciudadanía y no de los partidos ni de los actores políticos.

“Ningún partido debe asumir que tiene asegurado el resultado. Una elección no existe para confirmar expectativas ni para garantizar resultados a nadie; existe precisamente porque el resultado pertenece a las y los electores”, advirtió.

Asimismo, llamó a partidos, candidaturas y autoridades a respetar las reglas y a resolver sus diferencias por las vías institucionales. Advirtió además que la responsabilidad de garantizar una elección libre y pacífica corresponde al conjunto del Estado mexicano.

Ante lo que llamó “malos augurios”, la consejera presidenta sostuvo: “Puedo decir que estamos listos para no ser amedrentados por absolutamente nadie, ni coercionados, ni extorsionados con ningún tipo de amenazas, posicionamientos, señalamientos”. Y aunque dijo compartir algunas preocupaciones, aseguró que “todos los malos augurios, de dentro o de fuera de este Instituto, no son los que están moviendo el interés de este Instituto en este momento”.

Alista CSP equipo para atajar narcocandidatos

| Por Claudia Arellano |

Tras el inicio del proceso electoral 2026-2027, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad ya cuenta con un equipo interinstitucional preparado para revisar los antecedentes de candidatos que sean sometidos a investigación por posibles vínculos con el narco.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que en este mecanismo participan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Precisó que el equipo se encuentra listo para atender las solicitudes que, en su caso, canalice el Instituto Nacional Electoral (INE) durante el desarrollo del proceso electoral.

“En el Gabinete de Seguridad ya hay un equipo en donde está la UIF, está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un equipo esperando las consultas que pueda llegar a hacer el INE, y por lo que es la Fiscalía General de la República también”, informó.

La declaración ocurre en el inicio formal del proceso electoral 2026-2027, en el que estarán en disputa distintos cargos de elección popular y ante el cual se ha colocado nuevamente sobre la mesa el riesgo de que personas vinculadas con organizaciones criminales busquen incorporarse a las estructuras políticas.

Sheinbaum Pardo no detalló cuántas solicitudes podría recibir el Gobierno federal ni los criterios específicos que se utilizarán para determinar qué candidatos serán sujetos de revisión, pero dejó claro que las instituciones de seguridad e inteligencia financiera ya cuentan con una estructura para responder a las consultas que formule la autoridad electoral.

Precisó que el mecanismo no implica una revisión indiscriminada de todos los aspirantes, sino que el equipo de seguridad está preparado para atender las consultas que formule el INE.

La participación de la UIF adquiere particular relevancia debido a que esta instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene entre sus atribuciones el análisis de operaciones financieras que pudieran estar relacionadas con actividades ilícitas. A ello se suman las capacidades de investigación y seguridad de la SSPC y las atribuciones de la FGR en materia de procuración de justicia.

De esta manera, el Gobierno federal plantea una coordinación entre inteligencia financiera, seguridad e investigación ministerial, con el objetivo de proporcionar información a la autoridad electoral cuando ésta solicite revisar los antecedentes de algún candidato.

La Presidenta no precisó cuántos aspirantes podrían ser consultados ni detalló un número determinado de candidatos que ya estén bajo revisión.

El proceso electoral que comenzó ayer será uno de los de mayor dimensión en la historia reciente del país. El INE informó que se renovarán más de 20 mil cargos entre puestos federales y locales, mientras que la elección federal contempla la totalidad de la Cámara de Diputados.

La magnitud de los comicios también representa un desafío en materia de seguridad, debido a que las autoridades deberán garantizar que las candidaturas y las campañas se desarrollen sin interferencia de organizaciones criminales. En ese escenario, el equipo anunciado funcionará como un mecanismo de apoyo al INE, particularmente cuando existan elementos que ameriten consultar información de seguridad, financiera o ministerial.

Rechazan fines políticos con programas sociales

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la entrega de programas sociales del Gobierno federal y rechazó que los recursos sean utilizados para obtener votos rumbo a las elecciones de 2027, al señalar que las principales pensiones y becas tienen carácter universal y están respaldadas por la Constitución.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal respondió a las críticas que señalan que los apoyos económicos, particularmente los destinados a estudiantes, podrían utilizarse para gastos de entretenimiento o incluso para adquirir sustancias nocivas.

Sheinbaum Pardo sostuvo que el incremento de los recursos destinados a los programas sociales no responde únicamenre a un propósito electoral, sino al cumplimiento de lo establecido en la Constitución, que obliga a que estos apoyos aumenten por encima de la inflación.

Explicó que la pensión para adultos mayores, que representa más de 500 mil millones de pesos, se entrega a todas las personas de 65 años y más, sin importar su filiación política o preferencia electoral.

42 millones reciben algún programa del Bienestar

“¿No podría ser clientelar porque la reciben todos?”, cuestionó la Presidenta, al señalar que los beneficiarios no son interrogados sobre el partido por el que votarán ni condicionados políticamente para recibir el apoyo.

A diferencia de los antiguos esquemas de asistencia social, explicó, actualmente los beneficiarios se incorporan a los programas bajo reglas establecidas y reciben sus recursos mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

La jefa del Ejecutivo también defendió el carácter universal de las becas para estudiantes de escuelas públicas y explicó que esta decisión surgió, en parte, de las experiencias previas en las que los apoyos estaban condicionados al desempeño académico de los alumnos.

Recordó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México se realizó un estudio sobre el programa denominado Niños Talento, que otorgaba apoyos a estudiantes con determinadas calificaciones.