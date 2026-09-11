Alista CSP equipo para atajar narcocandidatos

EL INE instaló la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas el 7 de septiembre y aprobó los lineamientos que definirán cómo se solicitará y analizará la información.

Tras el inicio del proceso electoral 2026-2027, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gabinete de Seguridad ya cuenta con un equipo interinstitucional preparado para revisar los antecedentes de candidatos que sean sometidos a investigación por posibles vínculos con el narco.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que en este mecanismo participan la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR). Precisó que el equipo se encuentra listo para atender las solicitudes que, en su caso, canalice el Instituto Nacional Electoral (INE) durante el desarrollo del proceso electoral.

“En el Gabinete de Seguridad ya hay un equipo en donde está la UIF, está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un equipo esperando las consultas que pueda llegar a hacer el INE, y por lo que es la Fiscalía General de la República también”, informó.

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La declaración ocurre en el inicio formal del proceso electoral 2026-2027, en el que estarán en disputa distintos cargos de elección popular y ante el cual se ha colocado nuevamente sobre la mesa el riesgo de que personas vinculadas con organizaciones criminales busquen incorporarse a las estructuras políticas.

Sheinbaum Pardo no detalló cuántas solicitudes podría recibir el Gobierno federal ni los criterios específicos que se utilizarán para determinar qué candidatos serán sujetos de revisión, pero dejó claro que las instituciones de seguridad e inteligencia financiera ya cuentan con una estructura para responder a las consultas que formule la autoridad electoral.

Precisó que el mecanismo no implica una revisión indiscriminada de todos los aspirantes, sino que el equipo de seguridad está preparado para atender las consultas que formule el INE.

La participación de la UIF adquiere particular relevancia debido a que esta instancia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene entre sus atribuciones el análisis de operaciones financieras que pudieran estar relacionadas con actividades ilícitas. A ello se suman las capacidades de investigación y seguridad de la SSPC y las atribuciones de la FGR en materia de procuración de justicia.

De esta manera, el Gobierno federal plantea una coordinación entre inteligencia financiera, seguridad e investigación ministerial, con el objetivo de proporcionar información a la autoridad electoral cuando ésta solicite revisar los antecedentes de algún candidato.

La Presidenta no precisó cuántos aspirantes podrían ser consultados ni detalló un número determinado de candidatos que ya estén bajo revisión.

El proceso electoral que comenzó ayer será uno de los de mayor dimensión en la historia reciente del país. El INE informó que se renovarán más de 20 mil cargos entre puestos federales y locales, mientras que la elección federal contempla la totalidad de la Cámara de Diputados.

La magnitud de los comicios también representa un desafío en materia de seguridad, debido a que las autoridades deberán garantizar que las candidaturas y las campañas se desarrollen sin interferencia de organizaciones criminales. En ese escenario, el equipo anunciado funcionará como un mecanismo de apoyo al INE, particularmente cuando existan elementos que ameriten consultar información de seguridad, financiera o ministerial.

Rechazan fines políticos con programas sociales

| Por Claudia Arellano |

La Presidenta Claudia Sheinbaum defendió la entrega de programas sociales del Gobierno federal y rechazó que los recursos sean utilizados para obtener votos rumbo a las elecciones de 2027, al señalar que las principales pensiones y becas tienen carácter universal y están respaldadas por la Constitución.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal respondió a las críticas que señalan que los apoyos económicos, particularmente los destinados a estudiantes, podrían utilizarse para gastos de entretenimiento o incluso para adquirir sustancias nocivas.

Sheinbaum Pardo sostuvo que el incremento de los recursos destinados a los programas sociales no responde únicamenre a un propósito electoral, sino al cumplimiento de lo establecido en la Constitución, que obliga a que estos apoyos aumenten por encima de la inflación.

Explicó que la pensión para adultos mayores, que representa más de 500 mil millones de pesos, se entrega a todas las personas de 65 años y más, sin importar su filiación política o preferencia electoral.

42 millones reciben algún programa del Bienestar

“¿No podría ser clientelar porque la reciben todos?”, cuestionó la Presidenta, al señalar que los beneficiarios no son interrogados sobre el partido por el que votarán ni condicionados políticamente para recibir el apoyo.

A diferencia de los antiguos esquemas de asistencia social, explicó, actualmente los beneficiarios se incorporan a los programas bajo reglas establecidas y reciben sus recursos mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

La jefa del Ejecutivo también defendió el carácter universal de las becas para estudiantes de escuelas públicas y explicó que esta decisión surgió, en parte, de las experiencias previas en las que los apoyos estaban condicionados al desempeño académico de los alumnos.

Recordó que durante su gestión como jefa de Gobierno de la Ciudad de México se realizó un estudio sobre el programa denominado Niños Talento, que otorgaba apoyos a estudiantes con determinadas calificaciones.