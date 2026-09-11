Defiende la NEM y una menor brecha educativa

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum defendió el modelo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) frente a las críticas que buscan relacionarlo directamente con los resultados obtenidos por México en la evaluación PISA 2025, al señalar que el propio estudio reconoce avances en la incorporación de jóvenes al sistema educativo y una menor brecha de desempeño entre estudiantes favorecidos y desfavorecidos.

En conferencia de prensa, la mandataria destacó que entre 2015 y 2025 aumentó la proporción de jóvenes de 15 años elegibles para presentar la prueba PISA, al pasar de 62 a 69 por ciento. De acuerdo con Sheinbaum Pardo, este crecimiento ocurrió a un ritmo superior al de la población total de esa edad en México, lo que refleja una expansión sostenida de la matrícula en educación secundaria.

La titular del Ejecutivo federal sostuvo que este elemento debe tomarse en cuenta al analizar los resultados de la evaluación, debido a que PISA refleja ahora las condiciones educativas de un universo más amplio de jóvenes, incluidos estudiantes provenientes de contextos de mayor marginación que anteriormente tenían menor presencia dentro del sistema escolar.

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7 puntos creció la cifra de estudiantes elegibles para la prueba

La Presidenta también puso énfasis en los resultados de la prueba en materia de desigualdad educativa, particularmente en el área de ciencias. Sostuvo que la evaluación debe analizarse considerando tanto los resultados académicos como las características y condiciones de la población que participa en ella, particularmente el proceso de ampliación de la cobertura educativa.

En este sentido, defendió la Nueva Escuela Mexicana como un modelo que busca garantizar el acceso a la educación y atender las desigualdades que existen entre los estudiantes, en lugar de evaluar únicamente el desempeño individual sin considerar su contexto social.