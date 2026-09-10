Respirar mejor para vivir mejor: la ciencia detrás de una herramienta al alcance de todos

El ser humano respira en promedio entre 20 mil y 25 mil veces al día; sin embargo, son pocas las ocasiones en las que nos detenemos a pensar la manera en la que se realiza y si existe una forma más óptima y que nos beneficie.

Este reflejo automático hoy ocupa un lugar relevante en investigaciones relacionadas con el manejo del estrés, la regulación emocional y el bienestar general, por lo que la respiración consciente se ha convertido en una práctica cada vez más estudiada.

A través de los años, han existido diversos estudios que han demostrado que la forma en que respiramos puede influir en la respuesta del sistema nervioso, ayudando a reducir estados de tensión y favoreciendo una mayor sensación de calma y concentración.

Es así como un cambio tan pequeño en nuestro día a día como el de aprender a respirar de manera consciente, puede ayudar en los desafíos del dia; desde mejorar el enfoque durante una jornada laboral hasta favorecer momentos de relajación o fortalecer la conexión con el propio cuerpo

Profesionales de la salud, deportistas de alto rendimiento, líderes empresariales y personas en general utilizan diariamente esta estrategia para mejorar su desempeño y calidad de vida en general.

Diversas técnicas de respiración han comenzado a integrarse en programas de bienestar, procesos terapéuticos y espacios de desarrollo personal a nivel internacional.

Uno de los especialistas dedicado a enseñar estas prácticas desde hace décadas es Dan Brulé, reconocido por difundir técnicas de respiración consciente en distintos países y por compartir herramientas que buscan ayudar a las personas a desarrollar mayor equilibrio físico, mental y emocional.

En México, podremos conocer más sobre su trabajo, así como la de otros expertos en el bienestar y desarrollo humano durante LCK Experience 2026, evento que reunirá también a Marisa Peer, Cris Steinman, Master Oh, Shulamit Graber, Patricia Restrepo, Dr. Nirdosh Kohra, Brandy Gillmore y Valeria de la Torre.

Los asistentes al evento en el Hotel Barceló Santa Fe, en la Ciudad de México podrán conocer diferentes enfoques sobre bienestar integral, salud emocional, liderazgo personal y transformación humana durante dos días.

LCK Experience 2026 se llevará a cabo los días 25 y 26 de septiembre. Los boletos para conectar con expertos enfocados en el desarrollo integral de las personas se encuentran disponibles AQUÍ, donde también podrás encontrar el programa completo.

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