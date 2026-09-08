Mezcal Mitre, cócteles, tradición y un toque de nostalgia

Septiembre llega acompañado de banderas, música, reuniones familiares y una mesa en la que los sabores tradicionales ocupan un lugar especial. Entre antojitos y dulces típicos, hay una bebida que se ha convertido en protagonista de las fiestas patrias: el mezcal. Su presencia en estas fechas no sólo responde a la costumbre de brindar, sino también al interés por conocer y disfrutar este destilado que forma parte de la identidad gastronómica del país.

Por su gran diversidad de aromas y sabores, el mezcal se ha convertido en una propuesta que cautiva con su mezcla de notas ahumadas.

Mitre Origen marida con cítricos y quesos frescos. ı Foto: Especial

El mezcal Mitre, hecho en Oaxaca, es una opción para disfrutar todo el año y en las celebraciones patrias. Una de sus líneas es Mitre Origen, que está elaborada 100 por ciento con agave espadín.

Su suavidad la hace la bebida perfecta para quienes quieren conocer el mezcal sin enfrentarse a notas demasiado ahumadas o agresivas. Se trata de un sabor balanceado, noble y accesible.

El Dato: EL MEZCAL Mitre Origen Tamborines se recomienda tomarlo como aperitivo; tiene un sabor picante, pero muy suave, la botella contiene 24.5% de alcohol.

Se caracteriza por sus aromas herbales, cítricos y ligeras notas minerales, mientras que en paladar se siente suave con toques de piña madura, cítricos y hierbas silvestres.

En las reuniones se puede tomar solo, ligeramente frío en las clásicas copitas mezcaleras para apreciar sus matices. También funciona en deliciosos cócteles sencillos y clásicos como una margarita o una paloma.

El Mezcal, perfecto para compartir en reuniones. ı Foto: Especial

Una propuesta muy mexicana es la del mezcal Mitre Origen Tamborines, que recupera la esencia de los típicos dulces de tamarindo que marcaron a toda una generación. Esta bebida se convierte en un guiño a las infancias de los años 90 y principios de los 2000, evocando aquellos sabores que formaron parte de las tardes, las reuniones y los antojos de aquella época.

Se trata de una creación que combina la herencia mezcalera con un toque divertido y nostálgico, ideal para quienes buscan redescubrir un sabor conocido desde una perspectiva diferente.

Ideal para iniciar en el mundo mezcalero. ı Foto: Especial

Es un mezcal joven, cristalino y brillante, que en nariz se perciben aromas frutales y dulces, mientras que en boca es suave con un ligero picor que permanece en el retrogusto, reforzando las notas frutales y dejando una sensación fresca en el paladar.

Se recomienda tomarlo muy frío y solo o se puede usar para preparar diversos cócteles clásicos como la margarita u otros más innovadores como tonic Tamborines que lleva el mezcal, una onza y media de café espresso, agua mineral, una hoja de albahaca y la mitad de una naranja, hay que mezclar todo para obtener un refrescante trago.

Mitre Origen Tamborines es uno de los más versátiles. ı Foto: Especial

Así, el destilado puede convertirse en un acompañante ideal y en una forma de acercarse al legado de una bebida estrechamente vinculada con la cultura mexicana. Mitre Origen, que combina la tradición artesanal con el mundo contemporáneo, está disponible para venta en su página de Internet https://www.mezcalmitre.mx/.

Festejar a México también significa celebrar aquello que une a las personas y disfrutar de momentos de convivencia que se convierten en nuevos recuerdos alrededor de la mesa.