La conexión entre mente y cuerpo, una conversación que transforma la salud y llega a LCK Experience 2026

Aunque por años se consideró que la salud mental y la salud física eran aspectos independientes de los individuos, esa versión está cambiando, pues cada vez hay más especialistas que coinciden en que el bienestar debe ser considerado como un proceso integral.

Las emociones, los pensamientos, los hábitos y el cuerpo mantienen una relación constante que influye en la calidad de vida de las personas. Estas conexiones mentales y físicas han sido exploradas en los últimos años en disciplinas como la neurociencia, la psicología, la medicina integrativa y el estudio del comportamiento humano.

Sin sustituir la atención médica ni los tratamientos especializados, estas perspectivas buscan ofrecer herramientas complementarias que ayuden a las personas a desarrollar una vida más equilibrada y consciente.

Por ello, ha surgido una demanda creciente por espacios donde el conocimiento científico, la experiencia profesional y el desarrollo humano convergen para ofrecer una visión más completa del bienestar.

El objetivo es brindar información, estrategias y experiencias que permitan a cada persona comprender mejor la relación entre su mente, sus emociones y su cuerpo, lejos de las soluciones inmediatas.

Este tema será una se las conversaciones centrales de LCK Experience 2026, cuya cuarta edición se llevará a cabo los próximos 25 y 26 de septiembre en el Hotel Barceló Santa Fe, en la Ciudad de México. La experiencia nos brinda la oportunidad de aprender directamente de especialistas internacionales que han dedicado su trayectoria a estudiar distintos aspectos del desarrollo humano y el bienestar integral.

El programa reunirá a Cris Steinman, Marisa Peer, Dan Brulé, Shulamit Graber, Master Oh, Dr. Nirdosh Kohra, Patricia Restrepo, Valeria De la Torre y Brandy Gillmore, quienes compartirán diferentes perspectivas sobre temas como la gestión emocional, la respiración consciente, la conexión mente-cuerpo, el liderazgo personal, la resiliencia y el desarrollo de hábitos que favorezcan una vida con mayor equilibrio.

Este espacio ofrece el entorno ideal para escuchar, aprender y reflexionar sobre algunos de los temas que hoy ocupan un lugar central en la conversación global sobre bienestar, donde una diversidad de especialistas y disciplinas permitirá a los asistentes conocer distintas herramientas y enfoques para integrar a su día a día.

LCK Experience 2026 se llevará a cabo los 25 y 26 de septiembre en el Hotel Barceló Santa Fe, en la Ciudad de México. Los boletos se encuentran disponibles AQUÍ, donde también podrás encontrar el programa completo.

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