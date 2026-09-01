Pequeñas acciones en el hogar para ahorrar agua

México es el quinto país de los que más consumen agua, le anteceden Japón, Italia, Australia y en primer lugar está Estados Unidos, de acuerdo con la ONU.

El cuidado del agua no siempre requiere grandes inversiones ni cambios radicales en la rutina diaria. Algunas acciones sencillas en los hogares pueden representar cientos e incluso miles de litros de ahorro anualmente.

En México, el consumo de agua por persona es de tres mil 692 m3 al año, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); sin embargo, el hogar es uno de los espacios donde se pueden implementar medidas sencillas para reducir el desperdicio y aprovechar mejor este recurso.

NO USES este recurso de manera desmedida. Siempre ahorra. ı Foto: Cuartoscuro y Gemini

Una de las primeras áreas que conviene revisar es el baño. La dependencia recomienda tomar duchas de entre cinco y 10 minutos y cerrar la llave mientras se aplica jabón o shampoo. Además, una regadera convencional puede consumir entre 26 y 30 litros por minuto, mientras que una de bajo consumo utiliza entre nueve y 15 litros por minuto. Cambiar a este tipo de dispositivo puede reducir el dispendio de agua casi 60 por ciento.

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El Dato: DE acuERDO con la OMS, miles de millones de personas se quedarán sin acceso a servicios de agua potable, saneamiento e higiene antes de 2030.

Otra estrategia sencilla consiste en colocar una cubeta debajo de la regadera mientras sale el agua caliente. Ese líquido, que normalmente termina en el drenaje, puede utilizarse posteriormente para limpiar pisos, regar plantas, asear un patio o descargar el sanitario.

ELIGE en tu hogar plantas de la región en donde vives. ı Foto: Cuartoscuro y Gemini

También está el cepillado de dientes. Mantener la llave abierta puede desperdiciar varios litros en apenas unos minutos. Profeco señala que usar un vaso para lavarse los dientes puede ahorrar hasta 40 litros en cada ocasión simplemente cerrando la llave durante esta actividad.

Las fugas son uno de los desperdicios más silenciosos dentro de una vivienda. Una llave que gotea constantemente o un sanitario cuyo tanque pierde agua puede parecer un problema menor, pero acumulado durante semanas representa una cantidad considerable que genera un impacto.

UTILIZA un vaso al cepillarte los dientes, pues así ocupas menos. ı Foto: Cuartoscuro y Gemini

Profeco advierte que una fuga en el sanitario puede significar una pérdida de entre 100 y mil litros de agua al día, dependiendo de su magnitud. Para prevenirlas, hay que revisar los empaques de las llaves al menos dos veces al año.

En el caso del sanitario, se recomienda colocar unas gotas de colorante vegetal dentro del tanque y esperar sin accionar la descarga. Si el agua coloreada aparece en la taza, existe una filtración que debe repararse inmediatamente.

CARGA completa tu lavadora para optimizar el recurso. ı Foto: Cuartoscuro y Gemini

En la cocina, el desperdicio puede reducirse sin modificar demasiado las actividades cotidianas. Por ejemplo, las frutas y verduras pueden lavarse dentro de un recipiente en lugar de hacerlo directamente bajo el chorro. El agua utilizada se destina después a otras labores, siempre y cuando no contenga jabón o sustancias que puedan dañar las plantas.

En cuanto a la lavadora, una recomendación básica es utilizarla con cargas completas y, cuando las condiciones lo permitan, reutilizar el líquido para tareas de limpieza o el excusado.

DEDICA el menos tiempo posible en bañarte y trata de reutilizar el agua. ı Foto: Cuartoscuro y Gemini

El jardín también puede convertirse en un punto significativo de ahorro. Regar temprano o después de que se ponga el sol ayuda a disminuir la evaporación. Además, es importante elegir plantas adaptadas al clima de la región puede reducir sus necesidades de riego.

Greenpeace México destaca, además, la captación y reutilización del agua de lluvia como parte de las medidas que pueden contribuir a disminuir la presión sobre los sistemas de abastecimiento. Puedes adaptar en tu azotea un sistema de recolección.

REVISA que ninguna área de tu vivienda presente fugas. ı Foto: Cuartoscuro y Gemini

Ahorrar agua en casa se logra si se desarrollan pequeños hábitos que, repetidos todos los días y multiplicados por millones de hogares, pueden representar una diferencia significativa que contribuye a conservar este recurso natural.

ENJABONA todos los trastes y luego enjuaga para gastar menos. ı Foto: Cuartoscuro y Gemini

Consejos que cambiarán tu consumo