El clásico brandy se reinventa con dos nuevos perfiles

El universo de los destilados vive un momento de constante evolución, impulsado por la búsqueda de versatilidad y la exploración de nuevos perfiles aromáticos. En este escenario, la tradición centenaria de la alta destilería del Penedès, Familia Torres, vuelve a sorprender al reinterpretar uno de sus íconos más queridos, ampliando su propuesta con dos etiquetas diseñadas para responder a distintas preferencias de consumo: desde la intensidad rotunda hasta una suavidad ligera y sedosa.

Partiendo del emblemático trago largo que conquistó a distintas generaciones —la inolvidable combinación de brandy con refresco de cola—, esta nueva etapa toma como lienzo ese legado histórico para ofrecer alternativas que se adaptan tanto a la coctelería contemporánea como al disfrute directo en las rocas.

Intensidad y carácter: la expresión profunda de la barrica

Para quienes buscan una experiencia robusta y dominada por la madera noble, la primera propuesta, Torres 5 Dark Selection, destaca por un perfil firme y envolvente. Con un 35% Alc. Vol., su tonalidad marrón oscuro anticipa una nariz refinada con notas pronunciadas de vainilla, tostados sutiles y madera de roble. En boca ofrece una estructura equilibrada con un final largo y redondo, convirtiéndose en el compañero ideal de la sobremesa o maridajes con chocolatería amarga.

Brandy Torres 5 Dark Selection ı Foto: Especial

Frescura y sedosidad: una propuesta de trago amable

En el extremo opuesto se encuentra Torres 5 Suave, una etiqueta pensada para paladares que prefieren tragos amables y de menor graduación. Con 27% Alc. Vol., este destilado luce un color dorado brillante con destellos cobrizos. En nariz despliega notas frescas de uvas, ciruela pasa, fruta confitada y pinceladas avainilladas, mientras que en boca resulta armonioso, sedoso y fácil de disfrutar en aperitivos o coctelería de autor.

Brandy Torres 5 Suave ı Foto: Especial

Casi un siglo de maestría en la destilación

Detrás de estas novedades se encuentra la casa Juan Torres Master Distillers, cuyos orígenes se remontan a 1928 cuando comenzó la elaboración de destilados criados en roble a partir de uvas del Penedès. Reconocida globalmente por la revista Drinks International como la marca de brandy preferida en los mejores bares del mundo, la firma consolida su compromiso con la excelencia. Ambas referencias ya se encuentran disponibles en Bodegas Alianza para enriquecer el ritual copa a copa.