Rieles, agaves y una ruta con sabor a México

El tequila express es un viaje a la magia de la naturaleza.

Hay viajes que comienzan cuando se llega al destino y otros que empiezan desde el momento en que el tren se pone en marcha. En Jalisco, Tequila Express apuesta por convertir el trayecto en parte esencial de la experiencia, con una ruta que atraviesa paisajes agaveros y conduce al visitante hasta uno de los pueblos mágicos más emblemáticos de México.

El proyecto cerró el primer semestre con un incremento de entre 60 y 70 por ciento en el número de pasajeros respecto al año pasado durante el periodo del mundial, y ahora prepara una segunda mitad del año marcada por las celebraciones patrias, las escapadas familiares y nuevas actividades alrededor de la bicicleta y la cultura tequilera.

“El Mundial fue algo que ayudó muchísimo a la cantidad de visitantes hacia Tequila”, explica a La Razón José Ignacio Higuera, subdirector de Turismo de Tequila Express, quien recuerda que se programaron corridas especiales alrededor de los partidos disputados en Guadalajara. La estrategia permitió recibir especialmente a aficionados de Corea y Colombia, quienes encontraron en el viaje una forma de conocer el territorio más allá de las canchas.

El dato: Tequila Express trabaja en nuevas experiencias a bordo con la integración de actividades del pueblo, desde gastronomía y cultura hasta recorridos por destilerías.

“Sin darte una cifra exacta, sí tuvimos en el mundial un incremento cerca de entre un 60 y un 70 por ciento más de personas que el año pasado”, señala Higuera. El fenómeno confirmó algo que el tren busca consolidar: Tequila puede ser una escapada de un día, pero también el punto de partida para una estancia más larga que incluya visitas a restaurantes, destilerías, recorridos culturales y muchas actividades al aire libre.

El próximo gran momento será septiembre, cuando el calendario turístico se tiñe de verde, blanco y rojo. Para Higuera, el mes patrio representa una oportunidad natural para acercarse a las tradiciones de Jalisco y a la bebida que se convirtió en uno de los grandes símbolos de México. “A la gente le gusta mucho celebrar lo mexicano, la mexicanía”, apunta.

Los cócteles con tequila no pueden faltar en el trayecto. ı Foto: Cortesía|Tequila Express

La propuesta se extenderá hacia noviembre y diciembre, meses en los que Tequila Express incorporará corridas los viernes, además de sus salidas habituales de sábado y domingo. La intención es que el visitante deje de pensar únicamente en una excursión de ida y vuelta y considere quedarse una noche o incluso todo el fin de semana.

“El objetivo es que la gente ya pueda llegar un sábado y regresarse un domingo para que también haga más actividades allá en Tequila”, explica el directivo.

El vagón del bar es de los más concurridos del viaje. ı Foto: Cortesía|Tequila Express

Y entre las experiencias que se preparan destaca una que combina rieles y pedales. Para noviembre se contempla nuevamente una rodada en Tequila, en la que los pasajeros podrán subir sus bicicletas al tren desde la estación de avenida Washington número 11, en Guadalajara, para después recorrer distintos puntos de la región. Habrá rutas familiares y otras destinadas a quienes buscan una experiencia de montaña más exigente.

“Se puede disfrutar muy bien en bici, aprovechar el paisaje agavero y disfrutar el recorrido”, dice Higuera. La imagen resulta difícil de resistir: avanzar entre campos de agave, con el paisaje jalisciense extendiéndose como una postal viva.

Los paisajes del agave son una verdadera postal. ı Foto: Cortesía|Tequila Express

Tequila Express ofrece distintas maneras de vivir el trayecto. El tren tiene capacidad para 450 pasajeros y cuenta con ocho vagones: dos de primera clase, cuatro ejecutivos y dos vagones bar, además de un vagón destinado al equipaje y las bicicletas.

La clase ejecutiva cuenta con asientos cómodos, ventanas panorámicas y servicio de alimentos y bebidas. Primera clase, en cambio, propone una atmósfera más social, con una distribución tipo sala, barra y acceso al vagón bar, un espacio pensado para disfrutar el paisaje mientras avanza la ruta. Las promociones y horarios se pueden consultar en las redes de Tequila Express.

Actividades opcionales

Existe la posibilidad de elegir únicamente el viaje en tren o sumar visitas a las diferentes destilerías de la región.

La Experiencia Casa Sauza es la más completa, incluye alimentos, canapés, bebidas y cata de tequila a bordo.

Además puedes agregar visita a los campos agaveros, la bodega de añejamiento, la destilería, comida y un recorrido guiado por el centro de Tequila.