¿El secreto de empezar mejor el día está en un vaso?

Una de las tendencias que más fuerza ha ganado en el mundo del wellness es la de Salt Water Hack, también conocida como la rutina de beber agua con sal al despertar. Esta práctica, que se ha popularizado en redes sociales gracias a influencers y creadores de contenido enfocados en la salud, consiste en añadir una pequeña pizca de sal de mar o sal del Himalaya a un vaso de agua y beberlo a primera hora de la mañana, antes del desayuno.

Este sencillo hábito promete reponer los electrolitos esenciales para activar la función neuronal, equilibrar la respuesta del cortisol y devolverte la claridad mental sin los efectos secundarios del café en ayunas.

Sin embargo, los supuestos beneficios de esta práctica continúan siendo objeto de debate entre especialistas en nutrición e hidratación. Ante la creciente popularidad del Salt Water Hack, diversos expertos han analizado esta tendencia viral para explicar qué hay realmente detrás de ella, qué efectos puede tener en el organismo y si existe evidencia científica que respalde las afirmaciones que circulan en redes sociales sobre supuestos beneficios.

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El dato: La OMS señala que el consumo promedio mundial de sodio fue de 4,278 mg al día en los últimos años, más del doble de su recomendación para adultos.

Los especialistas de diversas partes del mundo se han pronunciado al respecto y coinciden en que la sensación de mayor energía o claridad mental que muchas personas experimentan al realizar esta práctica no necesariamente se debe a la sal, sino a otros factores.

Los expertos señalan que este efecto suele estar relacionado con la rehidratación natural del organismo después de varias horas sin consumir líquidos durante el sueño. Es decir, el simple hecho de beber un vaso de agua al despertar puede ser suficiente para recuperar líquidos, favorecer el funcionamiento del cuerpo y generar una sensación de bienestar, sin que sea indispensable añadir sal.

El Tip: EL CONSEJO culinario sobre el uso de la sal es agregarla al final de las preparaciones, para evitar concentrar el sabor de más por la evaporación y desecar los alimentos.

El doctor Amit Saraf, director de medicina interna del Hospital Jupiter de Thane, mencionó en una entrevista con Indian Express que “el agua con sal puede ser útil en situaciones específicas, como después de sudar mucho, hacer ejercicio intenso, vomitar, tener diarrea o exponerse al calor, que es cuando el cuerpo pierde sodio. Pero convertir esto en un ritual diario es innecesario e incluso puede ser perjudicial”.

El médico explicó que la alimentación cotidiana suele proporcionar el sodio que el organismo necesita, por lo que añadir sal adicional a cada vaso de agua podría llevar a un consumo excesivo de este mineral. A largo plazo, un exceso de sodio puede favorecer la retención de líquidos, elevar la presión arterial y aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares.

Otra de las creencias asociadas con esta tendencia sostiene que añadir limón al agua con sal potenciaría sus beneficios para el metabolismo y ayudaría a regular el pH del organismo. Sin embargo, los especialistas señalan que esta afirmación carece de sustento, ya que el cuerpo cuenta con mecanismos naturales para mantener equilibrados sus niveles de acidez, principalmente mediante la función de los pulmones y también los riñones.

Es importante mantener el cuerpo hidratado, sin exceso de sodio ı Foto: Pexels, Gemini y Cuartoscuro

Por ello, la combinación de agua, sal y limón no representa un beneficio adicional significativo para regular el pH y, en algunas personas, especialmente quienes son sensibles a los alimentos ácidos, puede favorecer molestias como la acidez y el reflujo.

Los médicos recomiendan enfocarse en hábitos cotidianos que contribuyan al buen funcionamiento del metabolismo y a una hidratación adecuada.

Otra de las recomendaciones importantes sobre como detectar el exceso en el consumo de sodio, es notar si se está reteniendo liquidos, ya que normalmente el cuerpo empieza a tener reacciones de hinchazón en partes como los pies o las manos, como modo de alerta para evitar algo mayor.

La sal de mar y la del Himalaya, proporcionan los mismos nutrientes ı Foto: Pexels, Gemini y Cuartoscuro

Puntos que debes tomar en cuenta

Si buscas empezar el día hidratado, el agua simple es suficiente para la mayoría de las personas. No es necesario convertir cada vaso en una bebida con electrolitos.

No aumentes la cantidad de sal pensando que obtendrás mayores beneficios. Más sodio no significa más hidratación y un consumo elevado aumenta la presión arterial.

La OMS recomienda menos de 2,000 mg de sodio al día en adultos, equivalente a menos de 5 gramos. Debes tomar en cuenta la sal de los alimentos.

Si haces ejercicio intenso o sudas mucho, la estrategia cambia. En esos casos puede ser necesario reponer electrolitos, pero la cantidad y composición dependen de la actividad.