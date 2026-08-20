Tres rincones verdes para un fin de semana

LOS DINAMOS destaca por su río. Toma en cuenta que suele ser muy fría el agua.

Cuando la ciudad empieza a sentirse demasiado ruidosa, una salida entre árboles puede ser suficiente para cambiar el ritmo sin emprender un viaje largo. En los alrededores de la capital del país existen espacios donde el plan no se reduce a caminar: hay ríos, senderos, miradores, cabalgatas y actividades de aventura. La Marquesa, Los Dinamos y San Nicolás Totolapan son tres alternativas para salir de la rutina y descubrir otra cara de la región.

La Marquesa, cuyo nombre oficial es Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla, se extiende entre la capital del país y el Estado de México. Aunque sus restaurantes y zonas recreativas son conocidos, el parque tiene una dimensión natural que permite organizar una visita mucho más completa con amigos o la familia. Fue decretado Parque Nacional en 1936 y sus bosques de pino y oyamel forman parte de un paisaje de montaña.

El Dato: Se recomienda reservar tiempo suficiente para recorrerlos sin prisa, llevar ropa y calzado adecuados, además de respetar las reglas de cada área natural.

FAUNA que verás durante tu visita al venadario en San Nicolás Totolapan ı Foto: Especial

Aquí se puede elegir entre una jornada tranquila o una con más movimiento. Hay senderismo, bicicleta de montaña, paseos a caballo, pesca deportiva, campismo y contemplación de paisajes. Entre sus atractivos aparecen la Laguna de Salazar, Peñas Barrón, el antiguo camino real México-Toluca y el museo de sitio dedicado a la Batalla del Monte de las Cruces. También existen valles con áreas para comer y cabañas, por lo que es posible convertir la visita en un día completo.

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El Tip: si vas a Los Dinamos, no te pierdas la deliciosa sopa de hongos, ideal para estos días entre calor y lluvias.

Si la prioridad es encontrar agua entre el bosque, Los Dinamos es una opción distinta. Ubicado en la alcaldía Magdalena Contreras, este espacio de protección forestal abarca dos mil 429 hectáreas y se encuentra en la cuenca del Río Magdalena. El nombre del sitio recuerda las máquinas hidroeléctricas que funcionaron en la zona desde finales del siglo XIX para abastecer de energía a fábricas textiles.

LA MARQUESA impresiona por su vasta vegetación. Hay cabalgatas o senderismo ı Foto: Especial

El recorrido puede plantearse de acuerdo con el ánimo y la condición física de cada visitante. Hay senderismo interpretativo, ciclismo de montaña, escalada en roca, rappel y tirolesa; también existen criaderos de trucha. El río y los caminos entre oyameles y encinos son parte esencial del paisaje, por lo que una caminata puede convertirse también en una pausa para observar la flora y la fauna.

Para una experiencia vinculada con el turismo comunitario está el Parque Ejidal San Nicolás Totolapan, en la zona del Ajusco. Administrado por el ejido, este espacio propone acercarse al entorno mediante actividades recreativas y deportivas. Es una alternativa para quienes quieren salir de la capital sin alejarse demasiado de ella.

ESTE es uno de los espacios en San Nicolás Totolapan, en el Ajusco. ı Foto: Especial

El parque cuenta con rutas para senderismo y trail running, además de cabalgatas y renta de bicicletas. Para quienes buscan adrenalina hay pistas de downhill, cross y enduro, mientras que una tirolesa de 300 metros permite recorrer el bosque desde las alturas. Uno de sus atractivos más singulares es el laberinto de cedro.

Los tres lugares permiten a los visitantes construir planes muy diferentes. La Marquesa funciona para combinar naturaleza, gastronomía y actividades tradicionales de montaña; Los Dinamos ofrece una experiencia marcada por el río, el senderismo y la aventura, y San Nicolás Totolapan apuesta por el ecoturismo comunitario.

Así, la experiencia permite disfrutar de espacios naturales cercanos y, al mismo tiempo, conocer alternativas que suelen quedar fuera de los recorridos más tradicionales.

ACTIVIDADES IMPERDIBLES

La Marquesa

-Comer una sopa de médula o caldo de hongos: es de los sabores más característicos de la zona.

-Remar en la Laguna de Salazar: es una actividad tranquila y diferente a las clásicas cabalgatas o cuatrimotos.

Los Dinamos

-Probar trucha arcoíris recién preparada: las cocineras de la zona la sirven empapelada con epazote, al mojo de ajo o a la diabla.

-Tomarse un pulque curado junto al río: hay opciones de avena, piñón y cempasúchil.

San Nicolás Totolapan

-Pescar tu propia trucha: el parque tiene un criadero de trucha arcoíris y permite rentar el equipo para realizarlo.

-Visitar el venadario: el parque cuenta con una Unidad de Manejo y Aprovechamiento para la Conservación de la Vida Silvestre donde se pueden observar venados cola blanca.