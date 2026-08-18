LCK Experience 2026 impulsa el bienestar y el poder personal

El bienestar y el desarrollo personal se han convertido en prioridades para las personas que buscan mejorar su calidad de vida, fortalecer su salud emocional y adquirir herramientas que les permitan afrontar los desafíos cotidianos. En ese sentido, los encuentros especializados en bienestar han cobrado relevancia al reunir a expertos internacionales que comparten conocimientos, experiencias y metodologías enfocadas en generar cambios positivos.

Con esa visión se llevará a cabo la cuarta edición de LCK Experience 2026 en México, un evento que se ha consolidado como uno de los principales foros de bienestar, liderazgo y crecimiento personal en el país.

El Dato: El boleto al evento incluye acceso a los dos días de conferencias, firma de libros, acceso al marketplace, coffee break y traducción simultánea de las charlas.

Durante dos días, especialistas ofrecerán conferencias, ejercicios prácticos y experiencias diseñadas para brindar a los asistentes recursos aplicables tanto en su vida personal como profesional.

Cris Steinman, fundadora de LCK Experience. ı Foto: LCK Experience

La cita será los próximos 25 y 26 de septiembre en el Hotel Barceló Santa Fe, en la Ciudad de México, sede que reunirá a algunos de los exponentes más destacados del desarrollo humano y la salud integral del mundo.

Entre los ponentes están Cris Steinman, fundadora de LCK Experience, así como los especialistas Marisa Peer, Dan Brulé, Shulamit Graber, Master Oh, el Dr. Nirdosh Kohra, Patricia Restrepo, Valeria de la Torre y Brandy Gillmore, quienes compartirán distintas perspectivas sobre temas relacionados con el bienestar físico, emocional y mental.

El programa contempla conferencias enfocadas en salud mental, respiración consciente, gestión emocional, medicina integrativa, programación de la mente, liderazgo personal, resiliencia y la relación entre mente y cuerpo.

2 días para nutrir el cuerpo, la mente y el espíritu

Cada especialista presentará herramientas y estrategias orientadas a que los asistentes puedan incorporarlas diariamente, más allá del aspecto teórico, y mejorar su calidad de vida.

El evento apuesta por una experiencia inmersiva. ı Foto: LCK Experience

Uno de los elementos que distingue a LCK Experience es su formato inmersivo. Además de las ponencias, el encuentro incluirá dinámicas vivenciales, ejercicios guiados y espacios de interacción que buscan fomentar el aprendizaje práctico y el intercambio de experiencias entre los participantes. La propuesta pretende que el conocimiento no se limite a la escucha de conferencias, sino que pueda experimentarse y ponerse en práctica durante el propio evento.

El Tip: El horario será de 8:30 a 19:30 horas durante los días que se llevará a cabo el evento.

En los últimos años, impulsados por la exigencia de un entorno laboral cada vez más acelerado y la búsqueda de un equilibrio, este tipo de encuentros ha experimentado un auge entre profesionales, emprendedores, líderes de equipos y personas interesadas en fortalecer habilidades relacionadas con el manejo del estrés, la inteligencia emocional y el desarrollo de hábitos saludables.

LCK Experience tuvo su primera edición en 2023. ı Foto: LCK Experience

La presencia de especialistas internacionales permite acercar al público mexicano a metodologías y enfoques que están revolucionando el desarrollo humano a nivel global.

La edición 2026 busca ofrecer un espacio de aprendizaje integral en el que converjan distintas disciplinas y enfoques probados con éxito, con el propósito de impulsar procesos de transformación cuestionando viejos paradigmas y adaptar las mejores prácticas a su propia realidad cotidiana, todo ello sin tener que cruzar fronteras.

Para asistir a este evento que es un espacio de crecimiento y de reflexión, los boletos para LCK Experience 2026 ya se encuentran disponibles en el sitio web de www.lckexperience.com.mx, en donde además se puede consultar el programa completo.

Todos los oradores

Cris Steinman

Marisa Peer

Dan Brulé

Shulamit Graber

Master Oh

Nirdosh Kohra

Patricia Restrepo

Valeria de la Torre

Brandy Gillmore