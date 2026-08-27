LCK Experience: el bienestar integral ya no es un lujo, es una de las principales inversiones

El concepto de bienestar se ha transformado de solo cuidar la alimentación y hacer ejercicio a un espectro mucho más amplio que comprende la salud mental, el desarrollo personal y el equilibrio como una muestra de la importancia de la conexión entre la mente y el cuerpo.

Millones de personas viven en situaciones marcadas por un estilo de vida acelerado, lleno de estrés y con una sobrecarga de información que puede llegar a afectarles en más de una manera, por lo que invertir en el bienestar personal ya no es un lujo, sino algo necesario para manejar mejor la vida.

Es por este motivo que cada vez más personas participan en congresos, experiencias inmersivas y encuentros con especialistas que les permitan adquirir herramientas prácticas para enfrentar los retos cotidianos, fortalecer su resiliencia y construir una vida con mayor propósito.

En México, el interés por el desarrollo humano ha impulsado la llegada de expertos internacionales que comparten metodologías, investigaciones y experiencias enfocadas en mejorar la calidad de vida desde distintas perspectivas.

Todo esto a través de contenidos respaldados por años de estudio y práctica profesional que se encuentra en un mismo lugar: la cuarta edición de LCK Experience 2026, un encuentro que reunirá durante dos días a especialistas reconocidos mundialmente por su trabajo en bienestar integral, liderazgo, salud emocional, respiración consciente, transformación personal y desarrollo humano.

El programa contará con la participación de Cris Steinman, Marisa Peer, Dan Brulé, Shulamit Graber, Master Oh, Dr. Nirdosh Kohra, Patricia Restrepo, Valeria De la Torre y Brandy Gillmore, quienes compartirán conocimientos, experiencias y herramientas aplicables tanto en el ámbito personal como profesional.

En ese sentido, uno de los aspectos a destacar es la diversidad de enfoques, pues los asistentes tienen la oportunidad de conocer distintas perspectivas sobre cómo desarrollar una vida más equilibrada, fortalecer sus habilidades emocionales y comprender la relación entre los hábitos diarios y el bienestar integral.

La experiencia también fomenta el intercambio entre personas que comparten el interés por crecer, aprender y construir una mejor versión de sí mismas. En ese sentido, la cuarta edición busca consolidar al evento como un espacio para quienes desean invertir en su desarrollo personal aprendiendo directamente de referentes internacionales.

LCK Experience 2026 se llevará a cabo los 25 y 26 de septiembre en el Hotel Barceló Santa Fe, en la Ciudad de México. Los boletos se encuentran disponibles AQUÍ.

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