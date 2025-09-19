LCK Experience 2025 es uno de los eventos imperdibles del año y contará con un programa de conferencias magistrales que abordarán temas esenciales para el crecimiento personal, desde la salud física hasta la evolución espiritual.

Uno de los speakers de talla internacional que se presentará el 26 y 27 de septiembre, en el Hotel Camino Real de Santa Fe es el Dr. Bruce Lipton. Conoce la trayectoria del investigador y cuál será su participación en LCK Experience.

¿Quién es Bruce Lipton, speaker de LCK Experience 2025?

El Dr. Bruce Lipton es un investigador reconocido por revolucionar el campo del desarrollo personal, además es biólogo de células madre, autor del bestseller The Biology of Belief y ganador del premio Goi Peace Award de 2009.

Bruce Lipton ha logrado construir un puente entre el funcionamiento de la mente y el espíritu a través de la ciencia. En su libro La Biología de la Creencia, explica cómo las moléculas y células de nuestro cuerpo pueden verse afectadas por nuestros pensamientos y emociones, ya que la perspectiva de nuestro estado mental puede producir cambios bioquímicos en nuestras neuronas.

El Dr. Lipton comenzó su carrera científica como biólogo celular. Recibió su Ph.D. Licenciado en la Universidad de Virginia en Charlottesville antes de unirse al Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en 1973.

La investigación del Dr. Lipton sobre distrofia muscular, estudios que emplean células madre humanas clonadas, se centró en los mecanismos moleculares que controlan el comportamiento celular. Una técnica de trasplante de tejido experimental desarrollada por el Dr. Lipton y su colega el Dr. Ed Schultz (publicada en la revista Ciencias:) se empleó posteriormente como una nueva forma de ingeniería genética humana.

En 1982, exploró los principios de la física cuántica y comenzó a aplicar sus conocimientos a los procesos de información celular. Sus descubrimientos sentaron las bases para el estudio de lo que hoy conocemos como epigenética, lo que nos lleva a reflexionar sobre si somos el resultado de lo que consumimos y pensamos.

Con el conocimiento de Bruce Lipton, aprenderás a ver la vida desde otra perspectiva y a tomar el control de tu vida.

LCK Experience 2025, Ciudad de México, será un viaje transformador de dos días diseñado para impulsar tu crecimiento personal. Podrás presenciar la conferencia magistral de Bruce Lipton, quien te ayudará a unir tu vida y tu consciencia para resolver los misterios más profundos de tu pasado.