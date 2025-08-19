LCK Experience, el encuentro de transformación personal

La Ciudad de México será el punto de encuentro para quienes buscan transformar su vida y potenciar su bienestar integral con LCK Experience 2025, el 26 y 27 de septiembre.

Se trata de un evento diseñado para generar una experiencia inmersiva de transformación, en el que cada charla, actividad y momento dejará huella en los asistentes, quienes buscan tener una oportunidad única para detenerse, reflexionar y decidir de manera consciente hacia dónde quieren llevar su vida.

Enric Corbera participa en esta edición del LKC Experience. Fotos›Especial

LCK Experience es liderado por Cris Steinman, CEO, speaker y creadora del modelo de bienestar integral LCK, quien hace tres años decidió materializar un sueño: crear un evento que rompiera las creencias limitantes, inspirara a replantear hábitos y motivara a la acción. Su objetivo era claro: que las personas no sólo escucharan conferencias, sino que vivieran una experiencia que les dejara herramientas prácticas y profundas para transformar su vida.

El Dato: Enric Corbera es creador del método de la Bioneuroemoción® y fundador del Enric Corbera Institute, un referente en la gestión de las emociones

Cris Steinman es la fundadora de este encuentro. Fotos›Especial

Su propuesta se basa en un modelo de seis áreas clave para una vida plena: física, mental, emocional, social, energética y espiritual. Cada una de estas dimensiones, explica, influye directamente en la calidad de vida, y trabajar en ellas de manera integral es crucial para alcanzar el verdadero bienestar.

Ésta será la tercera ocasión en la que se realizará LCK Experience —el evento ha cambiado la vida de miles de personas en sus ediciones anteriores— y contará con referentes nacionales e internacionales del desarrollo humano, con un programa de conferencias magistrales que abordarán temas esenciales para el crecimiento personal, desde la salud física hasta la evolución espiritual.

También habrá guías para el crecimiento espiritual y estrategias. Fotos›Especial

Entre los destacados speakers se encuentran: Bruce Lipton, doctor en biología celular y reconocido autor de La biología de la creencia, quien compartirá cómo nuestros pensamientos y creencias impactan en la salud personal y colectiva, y cómo podemos sanarnos a nosotros mismos.

El Tip: El 26 de septiembre el horario será de 8:00 a 19:30 horas. El 27, de 8:30 a 19:30 horas. El costo del boleto es $5,525.

Otro de los ponentes es Enric Corbera, experto en bioneuroemoción, quien ofrecerá herramientas para comprender y transformar los patrones emocionales que afectan nuestro bienestar, impulsando un cambio de conciencia profundo.

María Montemayor, nutrióloga funcional, presentará la conferencia “Lo que nadie te dijo: 7 emociones que afectan tu peso”, revelando la conexión entre mente, emociones y nutrición.

Cada sesión se convierte en toda una experiencia interna Fotos›Especial

Por su parte, Duccio Locati, CEO de PSYCH-K, dará a conocer esta metodología para reprogramar creencias limitantes a nivel subconsciente y liberar el potencial personal.

Michael Beckwith, maestro espiritual y fundador del Agape International Spiritual Center, guiará a los asistentes a través de las etapas del crecimiento espiritual. Mientras que Ale Lelo de Larrea, coach espiritual y holística, compartirá su inspiradora experiencia de fortaleza y resiliencia frente al duelo.

Por su parte, Raúl Murrieta, especialista en finanzas personales, brindará estrategias para lograr estabilidad y abundancia financiera.

Y Cris Steinman, anfitriona del evento, presentará a profundidad el método Fit Mental, diseñado para fortalecer la mente y crear hábitos que impulsen el bienestar integral a través de la reprogramación de la mente.

El encuentro LCK Experience se llevará a cabo en el Hotel Camino Real Santa Fe, en la Ciudad de México. Los boletos ya se pueden adquirir a través del sitio de Internet www.lckexperience.com.

Los speakers del evento

Bruce Lipton

Cris Steinman

Enric Corbera

Marisa Peer

Michael Beckwith

María Montemayor

Duccio Locati

Alejandra Lelo de Larrea

Raúl Murrieta

LCK Experience 2025

Cuándo: 26 y 27 de septiembre

Dónde: Hotel Camino Real

Santa Fe, Ciudad de México