Cris Steinman te invita a despertar tu fuerza interior en LCK Experiencie 2025

Cris Steinman, fundadora de Life Changing Knowledge (LCK), invitó las personas que quieran transformar su vida a través del autoconocimiento a asistir a LCK Experience 2025. Este evento contará con la participación de ocho conferencistas de talla mundial que te brindarán herramientas y técnicas que te ayudarán a despertar toda tu fuerza interior.

“La clave es que te des cuenta de que la semilla de grandeza y todas las soluciones a las situaciones que tú puedes enfrentar en tu vida están dentro de ti”, dijo la creadora del revolucionario modelo FIT MENTAL en entrevista a Javier Solórzano, durante el programa Al mediodía con Solórzano, de La Razón de México.

Entre los speaker que podrás escuchar en LCK Experience 2025 están Bruce Lipton, Enric Corbera, María Montemayor, Duccio Locati, Michael Beckwith, Ale Lelo de Larrea, Raúl Murrieta y Marisa Peer.

“Tener al doctor Bruce Lipton en México, que habla de que no estamos determinados, que no somos víctimas de las circunstancias, que podemos transformar nuestra vida, es un deleite escucharlo", compartió Cris Steinman.

“Cada uno es experto en su rama. Y no solamente en lo que dicen, sino cómo lo reflejan en su estilo de vida, en lo que han enfrentado, en lo que han vivido. Vas a tener personas que te van a hablar allá arriba de algo que no tienen solamente en teoría, sino que lo ejercitan y lo practican todos los días”, aseguró la autora del libro La Magia Eres Tú.

❤️‍🩹El próximo 26 y 27 de septiembre se llevará a cabo en el Hotel Camino Real de Santa Fe, la LCK Experience 2025, el cual es un evento diseñado para crear una experiencia inmersiva, en la que los asistentes podrán reflexionar hacia donde quieren llevar su vida.



LCK Experience… pic.twitter.com/CgX5xZzLwx — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 19, 2025

Además, la también locutora de radio comentó que el evento anual incluye que los asistentes trabajen física, mental, emocional, social, energética y espiritualmente, el modelo de Bienestar Integral.

“LCK Experiencie 2025 tiene la finalidad de darte, no solamente conocimientos, sino herramientas prácticas para que tú te puedas ver a lo largo de diferentes áreas y ayudarte a sanar, a averiguar, a tener conocimientos para transformar tu vida", explicó Cris Steinman.

Agregó que “la situación afuera está muy difícil, tenemos muchos problemas, pero eso no lo controlamos”, pero recordó al público que “lo que sí controlamos es lo que pasa dentro de cada uno de nosotros, qué tanto le enseñamos al cuerpo, a la mente, a la emoción, a la energía, a vibrar alto para vivir y enfrentar los obstáculos y las situaciones a las que nos enfrentamos todos los días”, dijo.

“Es una experiencia que no te puedes perder. Es algo que, de verdad, puede transformar tu vida en muchos sentidos. Es una inyección de vida”, finalizó Cris Steinman.

El ciclo de conferencias de LCK Experiencie 2025 se realizará el próximo 26 y 27 de septiembre, en el Hotel Camino Real de Santa Fe, ubicado en Guillermo Gonzalez Camarena 300, Santa Fe, Zedec Sta Fe, Álvaro Obregón, 01210 Ciudad de México, CDMX.

Puedes revisar la disponibilidad de las entradas y el costo ingresando a la página web oficial del evento, AQUÍ.

Los boletos cuentan con un 10 por ciento de descuento actualmente, por lo que sólo pagarás $5,850.00 pesos mexicanos. Adquiere los tickets en línea y únete a la experiencia.