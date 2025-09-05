¿Quiénes son todos los speakers que estarán en LCK Experience 2025?

El 26 y 27 de septiembre, el Hotel Camino Real de Santa Fe será sede de la tercera edición del evento de desarrollo humano más esperado del año. Con un cartel de speakers de talla mundial, LCK Experience 2025 promete inspirar, transformar y llevar a sus asistentes hacia una mejor versión de sí mismos.

El evento contará con un programa muy completo de conferencias magistrales que abordarán temas esenciales para el crecimiento personal, desde la salud física hasta la evolución espiritual.

Los expertos que participarán como ponentes en LCK Experience 2025 son:

Bruce Lipton

Enric Corbera

María Montemayor

Duccio Locati

Michael Beckwith

Ale Lelo de Larrea

Raúl Murrieta

Marisa Peer

Conoce la trayectoria de los speakers de LCK Experience

Bruce Lipton es conocido por Su trabajo de investigación que ha revolucionado el campo del desarrollo personal. Él ha logrado construir un puente entre el funcionamiento de la mente y el espíritu a través de la ciencia. En su libro “La biología de la creencia”, nos explica cómo las moléculas y células de nuestro cuerpo pueden verse afectadas por nuestros pensamientos y emociones, ya que la perspectiva de nuestro estado mental puede producir cambios bioquímicos en nuestras neuronas.

Hace más de 40 años exploró los principios de la física cuántica y comenzó a aplicar sus conocimientos a los procesos de información celular. Sus descubrimientos sentaron las bases para el estudio de lo que hoy conocemos como epigenética, lo que nos lleva a reflexionar sobre si somos el resultado de lo que consumimos y pensamos.

Enric Corbera es uno de uno de los pensadores más destacados de nuestra época. Es un psicólogo experto y creador del método de la Bioneuroemoción, un enfoque que contribuye a fomentar la salud desde una perspectiva biopsicosocial, buscando entender el origen de las experiencias emocionales para poder gestionarlas adecuadamente. Enric también trabaja con la Biodescodificación que asocia un tipo de conflicto emocional con cada síntoma físico sin caer endeterminismos.

Su libro más reciente, “Tu Nombre Ancestral es Abundancia: Un viaje a la consciencia de unidad”, explora estos conceptos y nos acompañará en LCK Experience 2025 para brindarnos información que nos ayudará a trabajar el factor emocional y descifrar la raíz auténtica de nuestros conflictos internos, superando así nuestras limitaciones.

María Montemayor es una empresaria experta en Reprogramación Mental y Espiritualidad Práctica. Con una destacada trayectoria en el mundo del desarrollo personal, María ha impactado a más de 300,000 personas a través de sus clases virtuales sobre abundancia, brindando herramientas para transformar su relación con la prosperidad y ayudando a las personas a conectar con la energía del dinero para así fomentar un bienestar integral.

También es creadora del exitoso programa “Soy Abundante,” adquirido por más de 8,000 personas en el que ofrece una metodología para guiar a los participantes hacia una vida más significativa y plena.

Duccio Locati es un médico osteópata de reconocimiento internacional, quien ha dedicado parte de su trayectoria científica al estudio del potencial humano para la autosanación. Obtuvo su certificación en la Universidad de Gales (Reino Unido), donde se graduó con una Licenciatura en Ciencias en Osteopatía. Siempre atraído por la conexión entre mente, cuerpo y espíritu, amplió sus conocimientos más allá de la osteopatía y se especializó en Medicina Biológica, basada en las 5 Leyes Biológicas.

Inspirado por el biólogo molecular Dr. Bruce Lipton, Duccio Locati se formó en la metodología PSYCH-K®, que trabaja para modificar creencias y percepciones limitantes a nivel subconsciente.

Michael Beckwith es un maestro y ministro espiritual enfocado en el amor incondicional, la paz y la evolución de la conciencia. Es fundador del Agape International Spiritual Center, una organización dedicada a apoyar orfanatos para niños afectados por la guerra. Tras experimentar un despertar espiritual en su juventud, desarrolló Life VisioningTM, una herramienta para impulsar el crecimiento interior.

Conocido como el “Maverick espiritual”, Beckwith difunde enseñanzas transformadoras a través de libros como “Spiritual Liberation”, “Inspirations of the Heart, y TranscenDance”, entre otros, así como en su podcast “Take Back Your Mind”. Ha aparecido como maestro en la película “The Secret” y fue nombrado por Oprah como líder visionario dentro de su lista SuperSoul100.

Ale Lelo de Larrea es una destacada coach holística experta en desarrollo humano y maestra en coaching personal por la escuela ELBS en España. Se ha formado con el Dr. Joe Dispenza en talleres avanzados sobre física cuántica y el poder de la mente así como en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt IHPG, en el Colegio de Semiología de la Vida Cotidiana y en el Instituto de Paternidad y Educación Responsable.Su preparación la ha llevado a integrar su práctica profesional con el estudio del desarrollo de la conciencia, la espiritualidad y el potencial mental.

Su enfoque se centra en la exploración profunda del concepto de la muerte y el cierre de ciclos a través de la reconciliación y el perdón radical. En su bestseller: “Un Acuerdo de Almas”, narra su impresionante experiencia de vida, la cual muestra esa nueva visión sobre el propósito y la trascendencia del alma.

Raúl Murrieta es un destacado economista mexicano, egresado del ITAM, con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Su evolución personal y profesional lo ha transformado en un maestro y estratega del mundo financiero. Ocupó cargos gubernamentales destacados en los que logró gestionar exitosamente montos de miles de millones de pesos, posicionando al Estado de México como un gran referente del manejo económico para el desarrollo de nuestro país.

Su visión práctica e ingeniosa proporciona herramientas clave para construir una relación más saludable con el dinero y alcanzar el éxito personal y económico. Entiende y asume que el manejo del dinero no es cuestión de azar, por lo que su conferencia nos permitirá identificar los “10 hábitos hacia la riqueza personal” con un enfoque puntual y directo sobre lo que requerimos para tomar el control respecto a tan relevante tema.

Marisa Peer trabaja en un enfoque innovador de la auto-hipnosis, que ha transformado miles de vidas; ha colaborado con atletas olímpicos, CEO’s y superestrellas. Su experiencia la llevó a crear la Terapia de Transformación Rápida, una metodología que ha revolucionado la forma en que abordamos el desarrollo personal. Es una terapia híbrida que combina elementos de la psicoterapia tradicional, como la terapia cognitiva y atención plena con técnicas de hipnosis.

Y finalmente, también estará Cris Steinman, anfitriona del evento, quien presentará en profundidad el método Fit Mental, diseñado para fortalecer la mente y crear hábitos que impulsen el bienestar integral a través de la reprogramación de la mente.