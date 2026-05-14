Rincones mexicanos que pintan escenarios de fantasía

EN Pátzcuaro, subir al monumento de José María Morelos en la Isla de Janitzio. Mide 40 metros de altura, superando a la Estatua de la Libertad.

La primavera transforma buena parte del territorio mexicano en un espec-táculo natural que parece diseñado para sorprender. Con días más largos, temperaturas templadas y una explosión de color en campos, bosques y parques, esta temporada invita a salir de la rutina y descubrir sitios donde la naturaleza luce en su mejor momento.

Entre tantas opciones, hay tres destinos que cada año destacan por sus paisajes casi irreales, perfectos para quienes buscan aire fresco, tranquilidad y escenarios dignos de fotografía.

El Tip: PUEDES coordinar tus visitas a estos lugares con guías que te llevarán a conocer los detalles de estas bellezas naturales y su historia.

Observa con detenimiento el Lago de Zirahuén, ya que es de origen volcánico. Científicamente está catalogado como uno de los más jóvenes de todo México. ı Foto: Especial

Uno de ellos se encuentra en Michoacán, donde los alrededores de Pátzcuaro y Zirahuén adquieren un encanto especial entre marzo y mayo. Los bosques reverdecen, las jacarandas tiñen caminos y plazas, mientras el lago refleja cielos despejados que parecen pintados a mano. Caminar por calles empedradas, visitar mercados artesanales o simplemente sentarse frente al agua convierte la experiencia en una pausa necesaria.

Mientras tanto, Zirahuén, conocido por muchos como “el lago de los espejos”, ofrece amaneceres serenos y una atmósfera casi de leyenda, rodeada de montañas cubiertas de vegetación.

Otro punto imperdible está en Puebla, en Zacatlán de las Manzanas y la Sierra Norte. Durante la primavera, la mezcla entre neblina ligera, flores silvestres y barrancas verdes genera una vista espectacular. Las mañanas frescas permiten recorrer miradores naturales donde las nubes parecen flotar a los pies del visitante. A esto se suma el aroma de huertos frutales y pan recién horneado que sale de artefactos tradicionales. No dejes de probarlo.

El Reloj Floral del zócalo de Zacatlán de las Manzanas contiene dos carátulas de cinco metros de diámetro. Reproduce distintas melodías. ı Foto: Especial

Zacatlán también combina naturaleza y tradición: relojes monumentales, calles tranquilas y paisajes que cambian de tono conforme avanza el día. Para los vacacionistas que desean una escapada romántica o de descanso, resulta una apuesta segura.

La tercera joya aparece en Coahuila, en el Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas. Aunque muchos lo relacionan con el desierto, en primavera revela uno de los contrastes más impactantes del país. Dunas blancas, pozas turquesa y vegetación resistente conviven en un ecosistema único.

Las temperaturas todavía son agradables antes del calor intenso del verano, lo que permite explorar senderos, tomar recorridos guiados y admirar aguas transparentes que parecen de otro planeta. La Poza Azul y las Dunas de Yeso son dos paradas obligadas para entender por qué fascinan a viajeros.

Más allá de la belleza visual, estos tres lugares tienen algo en común: permiten reconectar con el ritmo natural. En tiempos en los que todo ocurre deprisa, detenerse frente a un lago silencioso, caminar entre árboles o contemplar una poza cristalina se vuelve un lujo emocional. No se trata sólo de viajar, sino de volver a mirar con calma.

LAS POZAS de Cuatro Ciénegas albergan estromatolitos vivos. Estas estructuras formadas por bacterias tienen más de 3,500 millones de años. ı Foto: Especial

La primavera también ofrece ventajas prácticas para recorrer México. Hay menos lluvias que en verano, temperaturas más cómodas y una luz ideal para apreciar colores intensos. Además, muchas comunidades locales viven una etapa activa en gastronomía, artesanía y actividades ecoturísticas, lo que enriquece la visita y apoya a las economías regionales.

Si la idea es planear una salida próxima, conviene hacerlo pronto. Abril y mayo suelen ser los meses en que estos paisajes alcanzan su punto más fotogénico. Ya sea entre lagos michoacanos, montañas poblanas u oasis coahuilenses, el país demuestra que no hace falta cruzar fronteras para encontrar escenarios de cuento. A veces, la postal perfecta está mucho más cerca de lo que se imagina.