LCK Experience: ¿Qué es el Fit Mental? El método de Cris Steinman para una vida más plena

El método de Cris Steinman para una vida más plena

La experta en desarrollo personal Cris Steinman cuenta con más de 25 años de experiencia y formará parte del LCK Experience 2025, donde compartirá lo que hay detrás de su revolucionario método Fit Mental.

Gracias a su trabajo de locutora, Cris ha logrado que miles de personas mejoren sus hábitos para alcanzar sus metas, manifestar una vida más plena y dejar de lado las creencias limitantes que detienen a las personas. Ahora, te contamos más sobre el Fit Mental.

¿Qué es el Fit Mental?

Este revolucionario método se ha convertido en una eficaz herramienta, ideal para aquellos que desean liberarse de creencias limitantes y mejorar su salud mental, al entrenar la mente para superar barreras psicológicas que obstaculizan nuestro crecimiento personal.

Son varias las prácticas que abarca esta estrategia para ayudar a las personas de librarse de los pensamientos que los restringen. Algunos de los elementos que se toman en cuenta son:

Autoconocimiento: Comprender las creencias y patrones de pensamiento a través de la autorreflexión y la meditación.

Reprogramación de pensamientos: Reemplazar las creencias limitantes por afirmaciones positivas, lo que ayuda a generar un nuevo marco mental con nuevas posibilidades.

Visualización positiva: Imaginar el éxito para cambiar tu perspectiva.

Resiliencia: Aprender a adaptarse a los desafíos y fracasos. La habilidad permite enfrentarnos a las dificultades con actitud positiva y aprender de las experiencias.

Apoyo social: Compartir y recibir retroalimentaciones de tu red de apoyo, personas que fomenten tu crecimiento personal.

Entre los beneficios que se obtienen de este sistema son aumento de la autoestima, reducción de estrés, desarrollo de habilidades emocionales y claridad mental, lo que los ayudará a vivir una vida más plena.

Cris Steinman formará parte estará en el LCK Experience 2025, que se llevará a cabo el 26 y 27 de septiembre de este año en el Hotel Camino Real de Santa Fe, CDMX. En su conferencia, mostrará su enfoque único y más detalles sobre el Fit Mental, que te inspirarán a descubrir el poder transformador de la mente.