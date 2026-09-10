Septiembre no sólo se pinta de colores patrios —verde, blanco y rojo— con decoraciones, pues la gastronomía mexicana nos demuestra que la identidad se encuentra en un platillo como el chile en nogada, una receta tradicional que los chefs mantienen, pero también transforman, con propuestas veganas, al añadir hojaldre o tomar otros riesgos, como usar chile seco en lugar del habitual poblano.

El Tip: DE 250 a mil pesos son los precios de los chiles en nogada en los establecimientos del Centro Histórico de la capital mexicana.

Esta tradición y nuevas alternativas culinarias se podrán disfrutar en el Festival del Chile en Nogada de la Ciudad de México, que incluye una ruta por 60 establecimientos que tienen en su menú a este platillo como protagonista, desde El Mayor hasta el Club de Banqueros de México, Café Tacuba y Aquí es Guerrero, entre otros más. La oferta es vasta y para todos los bolsillos; están desde comercios pequeños hasta restaurantes.

Chile en nogada, un festín de sabores patrios ı Foto: Armando Armenta|La Razón

De la oferta de esta edición del festival destaca el Club de Banqueros de México, que este año, además de ofrecer el chile en nogada tradicional, añade otro platillo con la misma receta, pero con hojaldre y con el chile horneado, lo cual da como resultado una “mezcla de texturas, entre la suavidad del chile, el crocante relleno de las nueces y lo crujiente del hojaldre”, explicó a La Razón Diego Machuca, representante de este lugar ubicado en el Centro Histórico.

Chile en nogada, un festín de sabores patrios ı Foto: Armando Armenta|La Razón

“Una vez que lo mezclas con la nogada, se llega a humedecer el hojaldre y aporta mucho sabor”, añadió. El precio es de 599 pesos y también hay un paquete para llevar con todos los ingredientes por separado.

Chile en nogada, un festín de sabores patrios ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Para quienes son vegetarianos o veganos, está Terra Nostra, que con relleno de soya y una nogada a base de crema vegetal, presenta la misma receta, pero sin “utilizar absolutamente nada que venga de origen animal”, contó a este diario la chef Gabriela Alonso. El costo es de 300 pesos y se puede acompañar con arroz o espagueti.

El Dato: SI DESEAS cocinar chiles en nogada, los ingredientes los encuentras en la Central de Abasto. El festival regala un recetario digital.

Entre las propuestas, una de las más atrevidas es la del chef de Los Girasoles, Manuel Santillanes, quien, además de tener el chile en nogada tradicional, ya sea capeado o sin capear, ofrece una alternativa con chile ancho, que le da un toque más picosito a esta experiencia culinaria.

Chile en nogada, un festín de sabores patrios ı Foto: Armando Armenta|La Razón

“Para muchos es un poquito complicado entender este concepto, pero sí ha tenido comensales. Es un sabor un poquito más dulce, pero también ese toque de picor que regularmente no se lo podría dar el chile poblano”, explicó el chef.

En Los Girasoles, los costos son de 449, para el tradicional y chile imperial; 469, el chile ancestral, que es el capeado. Incluyen una copa de vino. También hay un paquete que se compone de dos chiles, dos copas de vino y un postre por mil 99 pesos, detalló.

Chile en nogada, un festín de sabores patrios ı Foto: Armando Armenta|La Razón

En el Festival del Chile en Nogada también está la terraza Domingo Santo en el Centro Histórico de la capital, que ha sido galardonada como la mejor preparación de esta receta. El chef José Alejandro Marcos Martínez compartió a este diario que apuestan por los ingredientes tradicionales, la nuez de Castilla, el durazno, la manzana, la pera, las almendras y el piñón blanco. El precio es de 520 pesos.

El Festival de Chile en Nogada estará hasta el próximo 26 de septiembre. Para conocer todos los establecimientos participantes, se creó un mapa digital en el que no sólo se puede consultar la ubicación de los restaurantes y cocinas, sino que también se conocen los precios y horarios de servicio. En algunos se necesita hacer reserva.

El último día del encuentro culinario, los propios comensales podrán votar para elegir las tres mejores preparaciones de este platillo que engalana las fiestas patrias.