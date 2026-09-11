3 formas de disfrutar el brandy en las celebraciones más especiales

Hay momentos que simplemente piden un brindis; aniversarios, logros, cenas importantes y reuniones sociales son ejemplos de ocasiones en las que una copa es el pretexto perfecto para celebrar. Y una de las bebidas favoritas en las reservas de las familias es el brandy.

El brandy no tiene por qué quedarse en las rocas. Aunque tradicionalmente se disfruta solo para saborear sus tonalidades, este destilado también puede convertirse en un ingrediente para preparar bebidas con distintos perfiles.

Cuando pensamos en este destilado, probablemente la primera imagen que viene a la mente es una copa servida para beberse lentamente; sin embargo, también puede convertirse en el punto de partida para bebidas mucho más frescas, intensas o incluso con café.

La combinación de ingredientes puede cambiar por completo la experiencia de una bebida. Un refresco, un toque cítrico, ginger ale o incluso cold brew son algunas de las opciones que pueden acompañarte en una noche de baile o para relajarte con amigos.

Aquí te compartimos las diferentes recetas que puedes recrear para degustar de un brandy en distintas versioness. Torres 10, que recientemente lanzó su edición especial de 77 años junto a Bodegas Alianza con un banderín personalizado, es una de las opciones para la coctelería.

Un clásico, brandy con cola

Una de las combinaciones más sencillas es la mezcla del brandy con refresco de cola, hielo y un twist de limón. El cítrico aporta frescura y ayuda a equilibrar la intensidad del brandy, por lo que se trata de una opción fácil de preparar en casa.

Horse’s Neck o Ginger Brandy

Como alternativa, cambia el refresco de cola por ginger ale y añade una rodaja de limón. El resultado va por un perfil más fresco y especiado, con una preparación igualmente sencilla, pero un sabor distintivo. También puedes probar el brandy con agua tónica y una rodaja de naranja para no perder el toque cítrico que realza el sabor de la bebida.

3 formas de disfrutar el brandy en las celebraciones más especiales ı Foto: Mariana Garibay

Para el paladar dulce, un carajillo con twist

El brandy con café, mejor conocido como Carajillo es una receta clásica que quema el alcohol junto con el azúcar y los aromáticos para darle más cuerpo y suavidad a la bebida. Sin embargo, en Torres 10 ofrecen una alternativa para los paladares más dulces con el licor Torres Mazapán, una bebida con notas de cacahuate con un fondo de vainilla y caramelo exclusivo para México.

Al final, el brandy puede adaptarse a distintos momentos y gustos, desde combinaciones sencillas y refrescantes hasta preparaciones más intensas que incorporan café o sabores dulces. La clave está en experimentar con los ingredientes y encontrar la mezcla que mejor acompañe cada ocasión, ya sea para una noche entre amigos o para disfrutar tranquilamente en casa.

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