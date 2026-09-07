Gobernadora Delfina Gómez rendirá su Tercer Informe de Gobierno el 30 de septiembre en Toluca

En cumplimiento de lo establecido por la ley y como parte del ejercicio de rendición de cuentas a las y los mexiquenses, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre, en Toluca.

elfina Gómez Álvarez entregará personalmente al Congreso local el documento y, posteriormente, dirigirá un mensaje a la población.

En este ejercicio dará cuenta de los resultados alcanzados durante el último año en beneficio de las y los mexiquenses, así como de la aplicación responsable de los recursos públicos en rubros como educación, salud, seguridad, infraestructura y bienestar social, entre otros.

La coordinación con el Gobierno Federal se verá reflejada en el informe, a través de proyectos estratégicos conjuntos como el IMSS-Bienestar y el Plan Integral de la Zona Oriente.

Como parte de este ejercicio de cercanía y rendición de cuentas, la Maestra Delfina Gómez Álvarez también encabezará informes regionales en distintos puntos del Estado de México para presentar a la ciudadanía los resultados y avances de su administración.

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FGR