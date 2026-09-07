A propuesta de legislador mexiquense

PAN impulsa regulación de uso de celulares en escuelas del Edomex

Anuar Azar, reportó 18 iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado de México, durante los dos años que abarca su Segundo Informe de Resultados

Anuar Azar en imagen de archivo.
Anuar Azar en imagen de archivo. Foto: Especial.
Por:
Claudia Arellano

El diputado del Estado de México por Atizapán de Zaragoza, Anuar Azar, reportó 18 iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado de México, durante los dos años que abarca su Segundo Informe de Resultados.

Anuar Azar destacó la iniciativa para la regulación del uso de celulares en las escuelas, la cual ya fue aprobada parcialmente y planteó llevar ahora la discusión al uso de redes sociales entre menores de edad.

Anuar Azar sostuvo que la propuesta busca atender los efectos que, dijo, puede generar el uso de estas plataformas entre niñas, niños y adolescentes.

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Anuar Azar Mencionó entre ellos problemas de atención, insomnio, depresión y afectaciones a la autoestima e incluso advirtió sobre casos extremos relacionados con el suicidio.

Su autoestima va de acuerdo a lo que ven en sus redes sociales”, expresó Anuar Azar.

Otra de las iniciativas de Anuar Azar ya aprobadas endurece las sanciones relacionadas con matrimonio infantil y uniones forzadas con menores.

Entre las propuestas todavía destacadas en el informe aparecen sanciones contra cirugías estéticas injustificadas en menores, clínicas veterinarias públicas gratuitas y la ampliación del subsidio a la tenencia vehicular.

Anuar Azar presentó también una iniciativa para crear el Programa de Apoyo al Gasto Familiar y convertir ese esquema en política pública.

El diputado mexiquense afirmó que su agenda legislativa tienen como eje central a la familia y explicó que parte de esas propuestas surge de las inquietudes que recoge durante sus recorridos por colonias y comunidades de Atizapán de Zaragoza.

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FGR

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