Sheinbaum defiende al INE y acusa red de desinformación de la ultraderecha

La Presidenta Claudia Sheinbaum cerró filas con el Instituto Nacional Electoral (INE) como la autoridad encargada de organizar los comicios en México y llamó a la ciudadanía a denunciar las redes de desinformación que, aseguró, son utilizadas por sectores de la ultraderecha con fines de propaganda electoral.

Durante su conferencia matutina, la mandataria estableció una diferencia entre el modelo electoral mexicano y el de otros países de la región, particularmente Colombia, al señalar que en México “son los ciudadanos quienes cuentan los votos”, mientras que en el país sudamericano participa una empresa privada en este proceso.

“Quien cuenta los votos en México son los ciudadanos y creo que en eso estamos de acuerdo todas y todos los mexicanos, que el INE sigue siendo quien organice las elecciones”, afirmó.

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Sheinbaum destacó así el papel del organismo electoral y sostuvo que corresponde al INE determinar las reglas relacionadas con la propaganda durante los procesos electorales.

La Presidenta también fue cuestionada sobre la existencia de una presunta red de desinformación en redes sociales. Al respecto, señaló que ésta estaría vinculada con sectores de la ultraderecha y con actores que realizan propaganda electoral.

Ante este escenario, llamó a la población a denunciar este tipo de prácticas y defendió la importancia de que su gobierno mantenga una comunicación constante con la ciudadanía.

“El pueblo de México tiene que denunciar esta situación”, sostuvo.

La mandataria agregó que continuará informando directamente a la población para hacer frente a lo que consideró campañas de desinformación.

El pronunciamiento ocurre mientras los partidos políticos comienzan a perfilar sus estrategias rumbo a las elecciones de 2027, proceso en el que la disputa por el control del discurso público y el uso de redes sociales tendrán un papel central.

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FGR