Una justicia más cercana al pueblo de México: Hugo Aguilar Ortiz

Las garantías de representación jurídica se fortalecieron con la expansión operada por la Defensoría Pública en México.

Ciudadanos mexicanos experimentan una justicia más cercana y transparente. El Poder Judicial de la Federación (PJF) conmemora su primer año de una nueva etapa, destacando avances significativos en eficiencia y acceso. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el evento que subraya la modernización y el compromiso con la ciudadanía.

Durante este periodo, el PJF ha emprendido una profunda transformación, enfocada en consolidar una justicia accesible, transparente y eficiente. Se han implementado nuevos sistemas de gestión y expedientes electrónicos, agilizando los procesos internos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Las estrategias de modernización técnica agilizaron la resolución de controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ı Foto: Especial.

La modernización se refleja en cifras concretas: de 15,051 expedientes ingresados en el último año, se resolvieron 13,231, un notable 88% de los asuntos. Esta eficiencia busca reducir los tiempos de espera y mejorar la respuesta judicial para los mexicanos.

TE RECOMENDAMOS: Tras asesinato del legislador Ricardo Monreal confirma homenaje a Zenyazen Escobar

En su política de cercanía, el PJF ha impulsado acciones directas para ampliar el acceso a la justicia. Esto incluye nuevas casas de asesoría jurídica intercultural, programas itinerantes y visitadurías regionales. La SCJN recibió más de 10,000 solicitudes de atención y sostuvo reuniones con sectores vulnerables.

A un año de una nueva etapa para la justicia en México, los órganos superiores del Poder Judicial de la Federación, #SCJN, @OAJ_Mex, @tdjmex y @TEPJF_informa, presentan los resultados de su primer año de trabajo.



Este ejercicio da cuenta de los avances alcanzados y de un… pic.twitter.com/pcyB15wIQg — Suprema Corte (@SCJN) September 7, 2026

El ministro presidente Aguilar Ortiz enfatizó la rendición de cuentas, declarando: “Quien nos eligió tiene derecho a vigilarnos todos los días porque los recursos deben ser objetivamente racionalizados para impartir una justicia de calidad.”

La administración de recursos públicos también ha sido un pilar. El Órgano de Administración Judicial (OAJ) fortaleció la austeridad y la transparencia, generando ahorros superiores a los 4,700 millones de pesos. Estos fondos se han reinvertido en la ampliación de la Defensoría Pública y la consolidación del expediente electrónico.

Además, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) instaló seis visitadurías regionales y fortaleció los mecanismos de atención ciudadana. El Tribunal Electoral (TEPJF) reforzó la Defensoría Pública Electoral y la atención especializada en casos de violencia política contra las mujeres por razón de género.

🔴 “El Poder Judicial no atiende encargos, no sigue el pulso de las coyunturas. Ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra aquí cabida”, ministro presidente @HugoAguilarOrti #1AñoJusticiaRealYVerdadera pic.twitter.com/Q0gAZtaf5J — Suprema Corte (@SCJN) September 7, 2026

En conjunto, los cuatro órganos superiores del PJF han fortalecido la transparencia, el acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos, la justicia pluricultural y la perspectiva de género. La innovación tecnológica y la independencia judicial son ejes centrales para consolidar un Poder Judicial más cercano a las personas y garante del Estado de derecho en México.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR