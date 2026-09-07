Claudia Sheinbaum llega a SCJN para escuchar Informe de Hugo Aguilar

La Presidenta Claudia Sheinbaum llegó a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para escuchar el Informe del Ministro Hugo Aguilar, “Un año de justicia real y verdadera”.

Previo en la conferencia Mañanera, Claudia Sheinbaum confirmó que asistiría al Informe del Presidente Ministro Hugo Aguilar.

Hugo Aguilar Ortiz presenta este lunes un informe de rendición de cuentas a un año del inicio de la conformación del actual pleno, bajo el lema: “Un año de Justicia real y verdadera; una nueva forma de entender y hacer justicia”.

Este evento se llevará a cabo hoy en la sede de la SCJN a las 10:00 horas y también será transmitido públicamente a través de los canales oficiales del órgano de justicia.

En mensajes previos al evento, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ha defendido que, desde la constitución del actual Pleno, en septiembre de 2025, se ha defendido una nueva forma de impartir justicia, caracterizada por una cercanía real con las personas.

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FGR