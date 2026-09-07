Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN, presenta informe ‘Un año de justicia real y verdadera’

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, presenta este lunes un informe de rendición de cuentas a un año del inicio de la conformación del actual pleno, bajo el lema: “Un año de Justicia real y verdadera; una nueva forma de entender y hacer justicia”.

Este evento se llevará a cabo hoy en la sede de la SCJN a las 10:00 horas y también será transmitido públicamente a través de los canales oficiales del órgano de justicia.

En mensajes previos al evento, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz ha defendido que, desde la constitución del actual Pleno, en septiembre de 2025, se ha defendido una nueva forma de impartir justicia, caracterizada por una cercanía real con las personas.

“Una sentencia que no produce efectos en la realidad no es justicia completa. Cuando las decisiones del Máximo Tribunal se cumplen y transforman la vida de las personas, la Constitución deja de ser un texto y se convierte en una garantía efectiva de derechos”, escribió Aguilar Ortiz, en referencia a los principios que rigen al Pleno de la SCJN.

En la @SCJN trabajamos para consolidar la certeza de cada resolución. Para ello, impulsamos mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las sentencias, fortalecimos la coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno, dimos seguimiento al entorno legislativo y… pic.twitter.com/KN8fkZhPuW — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) September 7, 2026

Mecanismos de seguimiento, espacios libres de violencia y difusión, entre los avances de la SCJN

En mensajes aparte, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, ha asegurado que, entre los principales avances en la impartición de justicia se encuentran la implementación de mecanismos de seguimiento a las sentencias, el fortalecimiento de alianzas con instituciones públicas, la construcción de espacios libres de violencia al interior, entre otros.

En la @SCJN fortalecimos las alianzas con instituciones públicas, organismos internacionales, tribunales constitucionales, academia, organizaciones de la sociedad civil y autoridades comunitarias, convencidos de que la #JusticiaRealYVerdadera se construye a partir del diálogo, la… pic.twitter.com/dxobSB2Wq7 — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) September 5, 2026

Sobre los mecanismos para consolidar la certeza jurídica de las resoluciones, Aguilar Ortiz aseguró que la SCJN ha impulsado “mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las sentencias, fortalecimos la coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno, dimos seguimiento al entorno legislativo y acompañamos procesos que contribuyen a hacer efectivos los derechos reconocidos en nuestra Constitución”.

También, explicó, la SCJN ha fortalecido las alianzas con instituciones públicas, así como con organismos internacionales, tribunales constitucionales, academia, organizaciones de la sociedad civil y autoridades comunitarias.

En la @SCJN cambiamos la forma de hacer justicia también desde el interior.



Durante este primer año impulsamos acciones para construir espacios de trabajo libres de violencia y discriminación, con una política institucional basada en la igualdad sustantiva, la inclusión y el… pic.twitter.com/s3zpil8t8P — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) September 4, 2026

“...convencidos de que la justicia real y verdadera se construye a partir del diálogo, la cooperación y el intercambio de conocimientos y experiencias”, escribió.

Finalmente, Hugo Aguilar destacó que, durante este primer año de trabajo, la SCJN impulsó acciones para construir espacios “libres de violencia y discriminación”.

“Capacitamos a personas servidoras públicas, pusimos en marcha un nuevo modelo de atención a casos de violencia de género, laboral y discriminación, implementamos un protocolo de atención clínica y canalización para personas trabajadoras y fortalecimos la cooperación con organismos nacionales e internacionales”, escribió.

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