El presidente de la SCJN se reúne con Slim y Elías Ayub

CARLOS SLIM (der.) cayó al puesto 16 del ranking mundial de multimillonarios en 2026, trayectoria que confirma el retroceso de los mexicanos en la lista de las mayores fortunas del planeta

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, recibió en privado este lunes, en la sede del máximo tribunal, a los empresarios mexicanos Carlos Slim y Arturo Elías Ayub.

De acuerdo con fuentes del Poder Judicial (PJ) citadas por varios medios de comunicación, ayer, la reunión ocurrió con el ánimo de fortalecer los canales entre el sector empresarial y la Suprema Corte y refrendaron su compromiso de mantener el trabajo conjunto.

Los reportes señalaron que el encuentro se extendió por casi dos horas y los empresarios fueron guiados por el ministro presidente por los pasillos del alto tribunal, el salón de plenos y su oficina.

Tanto Slim como Elías Ayub recorrieron el pasillo en el que se encuentran los retratos de las personas que han ocupado el cargo de ministro durante 200 años.

El Tip: Un estudio de Oxfam México detalló que, de 2018 a 2024, los millonarios en nuestro país incrementaron sus riqueza casi 30%; Slim duplicó su fortuna durante ese periodo.

Según informaron las fuentes familiarizadas con el encuentro, ninguna de las ministras ni ministros de la Suprema Corte, con la excepción de Ortiz Ahlf, fue convocada a esa reunión.

La presencia de los representantes empresariales en la SCJN fue captada por varios medios que grabaron su ingreso y salida por uno de los accesos principales.

125 mmdd es la fortuna estimada de Carlos Slim

Ésta no es la primera vez que la actual integración del máximo tribunal entabla reuniones con la inversión privada. El pasado 15 de mayo, el ministro presidente celebró un encuentro formal con la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En esta ocasión acordaron crear mesas de trabajo técnicas y seminarios de capacitación continua para dar mayor certeza jurídica y proteger el entorno de los negocios.

También el 7 de octubre de 2025, Aguilar Ortiz recibió en una reunión privada a integrantes del CCE, a quienes aseguró que la Corte “será el más grande garante de certeza jurídica”. En esa oportunidad, el ministro presidente declaró a los empresarios: “Van a tener una Corte de puertas abiertas que implemente mecanismos de diálogo que mejoren la percepción para incrementar la confianza”.