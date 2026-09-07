‘El Poder Judicial es independiente de los otros poderes, sin que esto implique ser distantes’: Hugo Aguilar

Hugo Aguilar, Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó, al dar un Informe por su primer año de actividades, que el “Poder Judicial es independiente de los otros poderes, sin que esto implique ser distantes”.

“La apertura de la SCJN ha propiciado un crecimiento sostenido de la demanda. En este primer año se recibieron más de 10 mil solicitudes de atención; asimismo, se sostuvieron audiencias y reuniones de trabajo con colectivos empresariales, organismos gremiales, autoridades de los tres ámbitos de gobierno, organismos autónomos y, de manera particular, con sectores de atención prioritaria”, dijo el Ministro Presidente Hugo Aguilar.

Hugo Aguilar afirmó que el Poder Judicial mantiene el firme compromiso de analizar los asuntos con perspectiva de género y de infancias, con especial atención a mujeres, niñas, niños y víctimas de violencia.

Hugo Aguilar señaló que la Suprema Corte ha revisado diversos asuntos para garantizar los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho al aborto, la protección frente a la violencia vicaria y los derechos de las personas cuidadoras.

Asimismo, Hugo Aguilar indicó que se ha tutelado el derecho de las personas de la diversidad sexual, mediante el análisis de normas que establecen como delito las llamadas terapias de conversión.

En materia electoral, Hugo Aguilar destacó que el Tribunal Electoral ha resuelto asuntos relevantes relacionados con la paridad, la violencia política contra las mujeres en razón de género, los derechos de las personas de la diversidad sexual y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como de otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Hugo Aguilar afirmó que el balance presentado es reflejo de una forma distinta de entender la función constitucional del Poder Judicial y del compromiso de acercar la justicia a las personas, sin renunciar a la autonomía, la independencia y la defensa de la Constitución.

Hugo Aguilar aseguró que el Poder Judicial ha recuperado una visión humanista y que es autónomo y firme, pero mantiene abiertos los puentes de diálogo y entendimiento.

Hugo Aguilar destacó que se han sostenido diálogos con los poderes estatales y federales, así como con la Cámara de Diputados y el Senado.

Sin embargo, Hugo Aguilar subrayó que al momento de tomar decisiones, las y los integrantes del Poder Judicial lo hacen con plena libertad.

Hugo Aguilar afirmó que la justicia verdadera exige austeridad y señaló que este es un criterio que comparten todas y todos en el nuevo Poder Judicial.

Definió la austeridad como una prohibición absoluta de disponer de los recursos públicos de manera arbitraria o discrecional.

Hugo Aguilar destacó que esta integración de la Suprema Corte eliminó gastos y redujo 10 por ciento la plantilla de las áreas administrativas, además de compactar estructuras en la Presidencia.

También señaló que se eliminaron y mantuvieron fuera de operación prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores, así como privilegios históricos y servicios superfluos que se mantenían para ministras y ministros.

En este sentido, Hugo Aguilar informó que durante este año se han ahorrado más de 4 mil 700 millones de pesos.

Hugo Aguilar aseguró que el presupuesto del Poder Judicial para 2027 mantendrá una orientación austera.

“Quiero ser enfático: se acabaron los privilegios”, afirmó.

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FGR