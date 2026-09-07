Primer informe de Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN: Sigue lo más relevante EN VIVO

Hugo Aguilar, ministro presidente de la SCJN (centro, der.); a su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presenta el primer informe de los avances en impartición de justicia que ha logrado el Pleno desde su conformación, en septiembre de 2025. El lema es: “Un año de justicia real y verdadera”.

10:20 hrs. Presidenta Claudia Sheinbaum llega a la SCJN

La presidenta Claudia Sheinbaum llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a donde fue invitada para escuchar el informe del ministro presidente.

Llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum. ı Foto: Captura de video

“Un año de justicia real y verdadera”: Hugo Aguilar presenta informe de la SCJN

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presenta este lunes su primer informe de rendición de cuentas como líder del Pleno que se constituyó hace un año, en septiembre del 2025.

La presente conformación del Pleno de la SCJN fue resultado de la reforma judicial aprobada en 2024, mediante la cual la elección de jueces, magistrados y ministros se sometió a voto popular.

⌛️¡Es hoy! #1AñoJusticiaRealYVerdadera



Sigue #EnVivo el Evento Conmemorativo: Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia.



⏰10 h

📲 Por nuestras redes sociales. pic.twitter.com/qvUOHSCwvH — Suprema Corte (@SCJN) September 7, 2026

Así, el Pleno dirigido por Hugo Aguilar es el primero en la historia de la SCJN elegido mediante voto en las urnas.

Aguilar Ortiz ha asegurado que, durante este primer año de trabajo, se ha avanzado en fortalecer la impartición de justicia, y en hacer esta más cercana a la gente.

En la @SCJN trabajamos para consolidar la certeza de cada resolución. Para ello, impulsamos mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las sentencias, fortalecimos la coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno, dimos seguimiento al entorno legislativo y… pic.twitter.com/KN8fkZhPuW — Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) September 7, 2026

De acuerdo con un recuento del ministro presidente, en estos 12 meses se ha logrado fortalecer los mecanismos de seguimiento a las sentencias emitidas, se han fortalecido las alianzas con instituciones públicas y organismos internacionales y se ha erradicado la violencia al interior del Poder Judicial.

“Una sentencia que no produce efectos en la realidad no es justicia completa. Cuando las decisiones del Máximo Tribunal se cumplen y transforman la vida de las personas, la Constitución deja de ser un texto y se convierte en una garantía efectiva de derechos”, escribió Aguilar Ortiz en la red social X.

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