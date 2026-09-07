Hugo Aguilar inicia Informe por primer año de actividades como Presidente de la SCJN

Evento en la sede de la SCJN.

El Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, inició con el Informe con motivo del primer año de actividades de la nueva integración del máximo tribunal del país.

La ceremonia, a la que asisten representantes de los tres poderes, se desarrolla en el área de Murales del edificio sede la mañana de este lunes.

Al informe asistió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Previo a este informe, Aguilar Ortiz señaló que en el primer año de la Corte se impulsó una nueva forma de comunicar el trabajo que se lleva a cabo.

Dijo que se fortalecieron las alianzas con instituciones públicas, organismos internacionales, tribunales constitucionales y autoridades comunitarias, “convencidos de que la justicia real y verdadera se construye a partir del diálogo”.

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FGR