Sheinbaum minimiza reunión entre Fox y Alito; es la misma alianza del PRIAN, asegura

La presidenta Claudia Sheinbaum restó importancia a la reunión entre el expresidente Vicente Fox y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y descartó que se trate de una nueva alianza política, pues, aseguró, el priismo y el panismo han mantenido desde hace décadas una cercanía histórica.

Durante la conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue cuestionada por el encuentro entre ambos políticos ocurrido el fin de semana. A propósito, sostuvo que el llamado PRIAN no representa una novedad en la política mexicana.

El expresidente Vicente Fox y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, se reunieron. ı Foto: PRI

Sheinbaum aseguró que PRI y PAN han actuado como un mismo bloque político desde el inicio del periodo neoliberal, por lo que consideró que la reunión entre Fox y Moreno debe entenderse dentro de esa dinámica.

La presidenta también afirmó que ambos partidos se encuentran actualmente por debajo de Morena en los niveles de aprobación ciudadana que reflejan las encuestas.

Hacienda prepara cambios legales y explicación sobre Fobaproa

En otro tema, Sheinbaum adelantó que en los próximos días funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acudirán a la conferencia matutina para explicar los detalles del Paquete Económico 2027.

Sin embargo, la presidenta precisó que la presentación no se limitará al paquete presupuestal, pues también se plantearán modificaciones a diversas leyes.

“Vamos a presentar modificación a varias leyes, no solamente el paquete económico, pese a que normalmente se presenta”, adelantó.

La mandataria anunció además que dedicará una conferencia específica para abordar el Fobaproa, particularmente a partir de un estudio reciente elaborado por la Secretaría de Hacienda.

Sheinbaum adelantó que se explicará por qué, de acuerdo con dicho análisis, la deuda relacionada con el rescate bancario representa una carga que resulta impagable para la ciudadanía.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am