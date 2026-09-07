Operativo Enjambre: Fuerzas federales arrestan a 9; entre ellos Isaac ‘N’, alcalde de Esperanza, Puebla

A los detenidos les fueron aseguradas varias armas y equipo.

Autoridades federales detuvieron a nueve personas en Esperanza, Puebla, entre ellos al presidente municipal Isaac Rodríguez (identificado judicialmente como Isaac “N”), su hermano Manuel “N” y la exdirectora de Seguridad Pública municipal, Abigail “N”.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien destacó que la detención fue resultado de 23 cateos simultáneos en el municipio de Esperanza, en los cuales también fueron decomisadas armas de fuego y equipo táctico.

Parte del equipo decomisado durante la operación que derivó en detención de Isaac "N". ı Foto: SSPC

El titular de la SSPC destacó que Isaac “N”, Abigail “N” y Manuel “N”, junto a los otros seis detenidos, estarían relacionados con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto.

Mientras que, resultado del operativo, también fueron aseguradas:

35 armas de fuego (entre ellas dos fusiles Barrett)

52 cargadores

11 vehículos (cuatro blindados)

Ropa táctica

Un dron

Un inhibidor de señal

En Puebla, como parte del Operativo Enjambre y de la política de cero impunidad instruida por la Presidenta @Claudiashein, @FGRMexico ,@SSPCMexico y la @GN_MEXICO_, con información del Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, ejecutaron simultáneamente 23 órdenes… pic.twitter.com/RMNV6jNq56 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 7, 2026

Omar García Harfuch destacó que esta detención, junto a la ocurrida el fin de semana de Said N”, presidente municipal de Tepeyahualco, son una muestra del avance al combate del Gobierno federal a los grupos criminales y los delitos de alto impacto.

Detienen a Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco

En su mensaje, Omar García Harfuch destacó que la detención de Isaac “N” siguió a la de Said de Jesús “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, Puebla, ocurrida el viernes.

De acuerdo con lo informado ese día por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la detención de Said de Jesús “N” fue por su presunta participación en los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión contra Said de Jesús N., de 33 años, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.#FiscalíaInforma pic.twitter.com/WuZJyE61CQ — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 5, 2026

La detención tras una investigación en el municipio de San Juan Xiutetelco, “tras labores de ubicación y seguimiento de campo tendientes a dar cumplimiento al mandato judicial librado en su contra”, detalló la Fiscalía.

“La Fiscalía General del Estado de Puebla reitera su compromiso institucional de combatir de forma estricta las conductas que vulneren el ejercicio del servicio público, garantizando el esclarecimiento de los hechos y la aplicación irrestricta de la ley”, concluyó la institución.

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