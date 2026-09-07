Corte presume productividad; Hugo Aguilar rechaza rezago y defiende autonomía

El Informe de Hugo Aguilar se realizó este lunes en la sede de la SCJN.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió 13 mil 231 de los 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales que recibió durante el primer año de su nueva integración, equivalente al 88 por ciento, informó su presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien rechazó señalamientos de rezago y defendió la independencia del Poder Judicial frente a los otros poderes del Estado.

Durante la ceremonia “Un año de justicia real y verdadera”, el ministro detalló que 2 mil 640 asuntos concluyeron en el Pleno y 10 mil 591 mediante acuerdo. Los casos pendientes permanecen en trámite o dentro de las ponencias, por lo que sostuvo que, sin la carga heredada de la integración anterior, la Corte habría alcanzado un equilibrio entre ingresos y resoluciones.

Al referirse a los expedientes que recibió el nuevo Pleno, Hugo Aguilar Ortiz señaló que de mil 479 asuntos provenientes de la etapa previa quedan 44 por resolver. Algunos, afirmó, llegaron al máximo tribunal desde 2014, 2015 y años posteriores, con tiempos de espera que superaron una década.

Frente a las críticas sobre la capacidad del tribunal para abatir pendientes, el presidente de la SCJN respondió con los resultados del periodo. “No hay rezago. No hay ineficiencia, hay cambio real y verdadero”, aseguró. Añadió que desde la última semana de julio el número acumulado de resoluciones supera al de nuevos ingresos.

Con el balance también cuestionó los mecanismos administrativos que encontró al asumir el cargo. La revisión interna detectó 3 mil 177 promociones sin atender, 345 asuntos sin acuerdo ni trámite, 3 mil expedientes que no habían llegado al archivo desde 2024 y alrededor de 20 mil registros diversos que seguían activos. Además, ubicaron 18 mil 38 razones secretariales firmadas a la espera del cierre de sus respectivos casos.

En respuesta a esas irregularidades, la Corte modificó sus controles de gestión y avanzó en la sustitución de registros manuales por herramientas electrónicas. Hugo Aguilar Ortiz explicó que anteriormente cada área llevaba sus propias bases de datos y que la institución carecía de un sistema único que permitiera conocer con precisión cuántos asuntos permanecían abiertos. “No es una acusación, es un hallazgo documentado”, afirmó.

Sobre la admisión de nuevos casos, el ministro sostuvo que ahora existe un criterio técnico-jurídico más estricto para concentrar la actividad de la SCJN en asuntos con relevancia constitucional. “Se acabaron las prácticas en donde se admitían los asuntos para guardarse en los cajones del escritorio”, expresó. También acusó que en el pasado algunos expedientes permanecían en el tribunal para retrasar decisiones en beneficio de intereses particulares.

Hacia la segunda parte de su mensaje, Hugo Aguilar Ortiz trasladó el balance al terreno institucional y afirmó que el Poder Judicial conserva autonomía frente al Ejecutivo y Legislativo. Reconoció que existen conversaciones con autoridades municipales, estatales y federales, además de encuentros con ambas cámaras del Congreso, pero aseguró que esos contactos no condicionan las resoluciones.

Bajo ese esquema, explicó que el Pleno ha validado normas y también declarado su invalidez cuando considera que existen razones constitucionales. Los desacuerdos entre ministras y ministros, agregó, quedan expuestos mediante debates, votaciones concurrentes y votos particulares durante sesiones públicas.

Para Hugo Aguilar Ortiz, esa apertura constituye una diferencia frente al funcionamiento anterior de la institución. “Se acabaron las sesiones privadas donde se decidían asuntos en la oscuridad. La independencia del Poder Judicial no está en entredicho, se ejerce con firmeza y de cara al pueblo de México”, sostuvo.

Más adelante, el Presidente del máximo tribunal aseguró que la coordinación institucional no implica subordinación. “Ninguna agenda ajena al texto constitucional encuentra cabida en el Poder Judicial. Debemos obediencia a la Constitución y nuestro compromiso es con el pueblo de México”, declaró ante representantes de los poderes públicos.

Pese al balance presentado, Hugo Aguilar Ortiz reconoció que la transformación interna aún enfrenta resistencias, prácticas y formas de impartir justicia asociadas con etapas anteriores. Por ello llamó a juzgadores y trabajadores a profundizar los cambios, corregir aquello que no funcione, atender las críticas y acelerar los ajustes necesarios.

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FGR