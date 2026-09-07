UIF bloquea cuentas de Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Rubén Rocha, y socio

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de Ricardo Velarde, quien fue secretario de Economía de Sinaloa durante el gobierno de Rubén Rocha Moya, así como a un socio de negocios.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el nombre de Velarde Cárdenas ya aparece en la Lista de Personas Bloqueadas.

Asimismo, se reporta que también aparece el nombre de Jorge Armando Lizárraga, identificado como su socio de negocios.

🚨 La UIF bloqueó las cuentas de Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Rocha Moya



También fueron bloqueadas las cuentas de un empresario señalado como su socio y de dos empresas



Velarde ya promovió un amparo contra la medida



📷 Reforma pic.twitter.com/DNrAEPmRtb — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) September 7, 2026

Los motivos de este bloqueo de cuentas no han sido aclarados públicamente por alguna dependencia, si bien ocurren en medio de investigaciones al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por señalamientos que hizo Estados Unidos en su contra sobre presuntos vínculos con el crimen organizado.

Por este caso también se investiga a Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Rocha Moya, y a Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas. Ambos se encuentran en manos de la justicia estadounidense, tras haberse entregado.

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa. ı Foto: Gobierno de Sinaloa

Antes de asumir su cargo público, Ricardo Velarde construyó su carrera en el sector privado dentro de la industria del entretenimiento y la gastronomía.

De acuerdo con los más recientes reportes, el bloqueo de la UIF también afectó a algunas de sus empresas.

¿Quién es Ricardo Velarde, exsecretario de Economía de Sinaloa?

Ricardo Velarde Cárdenas, conocido en el ámbito empresarial y político como “Pity” Velarde, es un empresario restaurantero y funcionario público originario de Mazatlán, Sinaloa.

Fue presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) delegación Mazatlán, donde representó al gremio en negociaciones de reactivación económica e inversión local.

En el ámbito público, ejerció diversos cargos como Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca (SEDECTUR), Subsecretario de Promoción y Operación Turística (SECTUR Sinaloa) y Secretario de Turismo.

En la Secretaría de Economía, ejerció como Subsecretario de Promoción y Competitividad Económica dentro de la Secretaría de Economía.

Ricardo Velarde renunció a su cargo en octubre del año pasado tras la desaparición del joven Carlos Emilio en un restaurante del cual era copropietario.

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