UIF bloquea 15 mil 968 cuentas y 4,952 mdp por recursos ilícitos

Aspecto de la oficina de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Como parte de las acciones contra recursos de procedencia ilícita, el Gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó 15 mil 968 cuentas con un monto estimado de 4 mil 952 millones de pesos.

De acuerdo con información divulgada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las autoridades realizaron 147 acuerdos administrativos con el sistema financiero, lo que dio como resultado la inclusión de mil 10 personas físicas y 498 empresas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB).

De la misma forma se anunció que durante el segundo año de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum se elaboraron 29 mil 679 reportes de inteligencia y se presentaron 173 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Autoridades financieras reforzaron acciones contra el lavado de dinero y el financiamiento ilícito. ı Foto: Cuartoscuro

Adicionalmente y en cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Gobierno de México incorporó a la LPB a 56 personas físicas de origen extranjero.

Mientras que en coordinación para el desarrollo de la 5ª Ronda de Evaluación Mutua de México ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), se celebraron reuniones de capacitación y sensibilización con el Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (CANDESTI).

Así como con el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), FGR, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), SAT, Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG.

En este sentido, se revisaron, integraron, consolidaron y tradujeron los insumos remitidos por más de 20 autoridades nacionales para su envío al Equipo Evaluador.

También se organizaron y desarrollaron los trabajos de la visita in situ del Equipo Evaluador, llevada a cabo del 9 al 27 de marzo de 2026, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, etapa del proceso de Evaluación Mutua de México ante el GAFI.

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